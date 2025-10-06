Carlos Herrera analiza el "terremoto de los sobres" que afecta al PSOE: "Con la turra que dieron con los de Bárcenas y les estaban esperando a ellos sus propios sobres"

Carlos Herrera ha analizado en su monólogo de las 7H de este lunes en 'Herrera en COPE' el "terremoto de los sobres" que afecta al PSOE. Tras el informe de la UCO que desveló presuntos pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos en sobres con el logo del partido, los socialistas han optado por el silencio, cancelando su tradicional rueda de prensa de los lunes.

Una imagen demoledora

La reacción inicial del PSOE, según Herrera, fue negar cualquier irregularidad. Sin embargo, tras un análisis más detenido del informe, "a Monse Míguez se le han quitado las ganas de seguir hablando" y el partido ha decidido "estudiar bien cómo explica estas cuestiones". La imagen de los sobres con el membrete de la organización llenos de billetes es calificada por el comunicador como "demoledora".

Con la turra que dieron con los sobres del Bárcenas, y les estaban esperando a ellos sus propios sobres" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

Pagos que no cuadran

Herrera se pregunta por la justificación de estos pagos, que el PSOE podría atribuir a "gastos de representación". Sin embargo, ha señalado que "hay cosas que no cuadran", ya que existen abonos en efectivo a Ábalos que sí están registrados, pero "hay otros pagos que no aparecen registrados por ninguna parte". Esta situación, según el periodista, abre la puerta "a la posibilidad de una contabilidad B, por lo menos de Ábalos".

El informe de la UCO revela que Ábalos comenzó a operar con grandes cantidades de efectivo a partir de 2018, coincidiendo con su nombramiento como ministro y el inicio de su relación con Koldo García. El exministro no retiró dinero de ningún cajero entre 2018 y 2022, y según Herrera, su hijo podría haber actuado como "cajero de efectivo".

La polémica se agrava al recordar que, mientras esto ocurría, el Gobierno del PSOE tramitaba una ley para limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros. No obstante, el propio partido habría superado este límite "hasta en 10 ocasiones" en los pagos a Ábalos, e incluso se realizó un abono a Koldo de 2.900 euros en 2019, por encima del tope legal de 2.500 euros vigente entonces.

Koldo tenía un amigo en un súper en Navarra que le cambiaba las chistorras, es decir, los billetes de 500 por otros más pequeños" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

Tregua a la vista en Gaza

En otro orden de cosas, Carlos Herrera también ha abordado la situación en Oriente Próximo, destacando que "lo importante es que Gaza va hacia una tregua". El comunicador ha restado importancia a la "flotilla" de activistas, calificándolos de "cuentistas ridículos" y "cortina de humo", para centrarse en las negociaciones que tienen lugar en Egipto.

Las delegaciones de Israel y Hamás trabajan en Sharm el-Sheij sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump, aceptado "a regañadientes" por ambas partes. La primera fase del acuerdo contemplaría un alto el fuego y la liberación de los secuestrados en 72 horas a cambio de presos palestinos condenados a cadena perpetua.

Herrera ha explicado que, aunque Hamás ha aceptado entregar a todos los rehenes "vivos o muertos", evita hablar de su desarme. Para Israel, la imagen del regreso de los rehenes es fundamental, por lo que si estos primeros pasos se cumplen, "posiblemente estamos en un principio del principio, muy principio, de un posible acuerdo de paz en la zona".