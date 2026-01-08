El mensaje por megafonía de Luis Berasategui, comandante de avión, que emociona a todos los pasajeros en un vuelo a Madrid: "¿Ya tienen la sonrisa en la cara? Pues entonces estamos todos"

Que te guste tu trabajo te mejora la vida. Que te guste tu trabajo mejora la vida de los demás. Y así es como se lo toma Luis Berasategui, que el otro día, cuando recogía a unos amigos para llevarlos a su casa, demostraba que así es como considera a los pasajeros del vuelo que pilotaba.

Luis Berasategui es un comandante con muchos años de experiencia.

Fue, durante un tiempo, Presidente de la ONG Aviación Sin Fronteras, cuyos voluntarios acompañan en el trayecto a niños de un montón de países para que lleguen a España a ser operados. Muchos de esos críos nunca han visto un avión, así que sería muy chocante que vinieran solos en su primer vuelo. Pero con este ánimo, con esta empatía, volar con Luis y su tripulación es ir en primera siempre.

Que te guste tu trabajo como le gusta a Luis Berasategui es una suerte contagiosa. No todo el mundo tiene esa fortuna, pero habrá que salir a esta mañana con ganas de gastar un poquito de amabilidad.

Con estas palabras, el comandante lograba transformar la cabina de pasajeros en un espacio de complicidad, buscando la conexión con quienes se encontraban a bordo. El mensaje, que concluía con un "¿Ya tienen la sonrisa en la cara? Pues entonces estamos todos", no solo pretendía ser un saludo, sino una invitación a compartir una actitud positiva durante el vuelo a Madrid. La reacción de los pasajeros fue de sorpresa y gratitud, un gesto que rompía con la rutina de los anuncios impersonales y que humanizaba la experiencia de volar.

OTRO GRAN MOMENTO QUE SE PRODUJO EN UN AVIÓN

Este tipo de gestos, aunque poco comunes, recuerdan que un viaje en avión puede convertirse en un escenario para momentos memorables.

Y no solo por parte de la tripulación.

A veces, son los propios pasajeros quienes convierten el trayecto en algo extraordinario. Un ejemplo reciente de ello ocurrió en un vuelo entre Bilbao y Barcelona, donde el pasaje fue sorprendido por un improvisado concierto que se ha hecho viral en redes sociales.

Los protagonistas fueron los integrantes del coro Vocalia Taldea, un grupo de 40 voces procedentes de las tres provincias vascas, Navarra y La Rioja. De forma espontánea, comenzaron a interpretar 'Lau Teilatu', una emblemática canción del grupo de rock Itoiz. El tema, que habla "de la celebración de los momentos simples", llenó el avión, cambiando por completo el ambiente y provocando la admiración del resto de pasajeros y de la tripulación.

El momento, grabado en vídeo, ha generado multitud de comentarios positivos, como "Qué privilegio" o "Un viaje inolvidable".

Al igual que el mensaje del comandante Luis Berasategui, esta actuación demuestra cómo un acto de generosidad puede contagiar la alegría y convertir un simple trayecto en una experiencia mucho más humana y cercana, uniendo a desconocidos a través de las pequeñas cosas de la vida.