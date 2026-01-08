"Es un eslabón que nos faltaba: el origen del ser humano no es un punto exacto en el papel, es la imagen de un continente trabajando al mismo tiempo y eso explica un montón de cosas"
Alberto Herrera analiza el hallazgo de los fósiles un antecesor de nuestra especie de hace 800.000 años demuestran que la humanidad no nació en un único lugar, sino en toda África
Un importante hallazgo paleontológico en Marruecos está cambiando la forma en que entendemos nuestros orígenes. Así lo ha explicado Alberto Herrera en 'El Foco' de 'Herrera en COPE', al detallar el descubrimiento de mandíbulas y dientes fósiles con una antigüedad de 800.000 años cerca de Casablanca. Estos restos pertenecen a un antecesor del Homo sapiens, un humano primitivo que representa un paso intermedio en nuestro linaje evolutivo.
El descubrimiento desafía la teoría tradicional que situaba el nacimiento de la humanidad en un punto concreto de África oriental hace unos 500.000 años. 'Esto cambia el lugar y el momento en el que empezó nuestra historia', ha señalado Herrera. Los nuevos fósiles, considerablemente más antiguos, sugieren que el relato es mucho más complejo.
MÁS DETALLES DEL HALLAZGO
Un puzle continental
La nueva hipótesis apunta a que 'el origen del ser humano no es un punto exacto en el mapa'. Según ha descrito el comunicador, fue un 'proceso muy largo con poblaciones repartidas por toda África' que se movieron, mezclaron y evolucionaron de forma simultánea.
El origen del ser humano no es un punto exacto en el mapa"
Esta visión de un continente entero trabajando al mismo tiempo ayuda a explicar otras cuestiones, como la presencia de neandertales en Europa. El norte de África habría funcionado como un 'puente natural entre África y Europa', facilitando las migraciones y la evolución paralela de distintas poblaciones humanas.
En última instancia, el hallazgo es revolucionario porque confirma que la humanidad no desciende de un único grupo, sino de la interconexión de muchos. 'No venimos de un solo grupo, sino de muchos grupos conectados entre sí', ha afirmado Herrera. Esta perspectiva, aunque más 'desordenada', es también 'más real y humana'.
No venimos de un solo grupo, sino de muchos grupos conectados entre sí"
Alberto Herrera ha comparado la antropología con "hacer un puzzle" del que no se tiene el modelo original ni se sabe el número de piezas. Un descubrimiento que ha fascinado a la comunidad científica y que demuestra que la historia de la evolución humana todavía tiene muchos secretos enterrados por desvelar.
El hallazgo ha sido celebrado por la comunidad paleoantropológica en España, líder en este campo a nivel internacional. Este nuevo estudio viene a rellenar un "vacío clave del registro africano", según expertos, justo en el intervalo temporal en que la genética sitúa la separación entre el linaje de Homo sapiens y el neandertal.
MÁS CLAVES DEL HALLAZGO
Juan Ignacio Morales, investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, señaló que los homininos de Casablanca podrían considerarse como un equivalente africano de Homo antecessor. Ambas especies representarían formas evolucionadas de Homo erectus en extremos opuestos del Mediterráneo, combinando rasgos primitivos con otros más modernos.
La principal diferencia, según el investigador, es que Homo antecessor de Atapuerca presenta rasgos que lo acercan más a la trayectoria neandertal euroasiática. En cambio, los restos de Casablanca se interpretan como más próximos a las poblaciones africanas que finalmente desembocarían en Homo sapiens.
Esta nueva investigación, según coinciden los expertos, refuerza la idea de que la diferenciación regional entre Europa y el norte de África comenzó ya en el Pleistoceno temprano. De esta forma, se pone el foco en el Magreb como región clave para comprender esa fase de diversificación de los homininos.
