"Es un eslabón que nos faltaba: el origen del ser humano no es un punto exacto en el papel, es la imagen de un continente trabajando al mismo tiempo y eso explica un montón de cosas"

Un importante hallazgo paleontológico en Marruecos está cambiando la forma en que entendemos nuestros orígenes. Así lo ha explicado Alberto Herrera en 'El Foco' de 'Herrera en COPE', al detallar el descubrimiento de mandíbulas y dientes fósiles con una antigüedad de 800.000 años cerca de Casablanca. Estos restos pertenecen a un antecesor del Homo sapiens, un humano primitivo que representa un paso intermedio en nuestro linaje evolutivo.

El descubrimiento desafía la teoría tradicional que situaba el nacimiento de la humanidad en un punto concreto de África oriental hace unos 500.000 años. 'Esto cambia el lugar y el momento en el que empezó nuestra historia', ha señalado Herrera. Los nuevos fósiles, considerablemente más antiguos, sugieren que el relato es mucho más complejo.

Un puzle continental

La nueva hipótesis apunta a que 'el origen del ser humano no es un punto exacto en el mapa'. Según ha descrito el comunicador, fue un 'proceso muy largo con poblaciones repartidas por toda África' que se movieron, mezclaron y evolucionaron de forma simultánea.

Esta visión de un continente entero trabajando al mismo tiempo ayuda a explicar otras cuestiones, como la presencia de neandertales en Europa. El norte de África habría funcionado como un 'puente natural entre África y Europa', facilitando las migraciones y la evolución paralela de distintas poblaciones humanas.

En última instancia, el hallazgo es revolucionario porque confirma que la humanidad no desciende de un único grupo, sino de la interconexión de muchos. 'No venimos de un solo grupo, sino de muchos grupos conectados entre sí', ha afirmado Herrera. Esta perspectiva, aunque más 'desordenada', es también 'más real y humana'.

Alberto Herrera ha comparado la antropología con "hacer un puzzle" del que no se tiene el modelo original ni se sabe el número de piezas. Un descubrimiento que ha fascinado a la comunidad científica y que demuestra que la historia de la evolución humana todavía tiene muchos secretos enterrados por desvelar.

El hallazgo ha sido celebrado por la comunidad paleoantropológica en España, líder en este campo a nivel internacional. Este nuevo estudio viene a rellenar un "vacío clave del registro africano", según expertos, justo en el intervalo temporal en que la genética sitúa la separación entre el linaje de Homo sapiens y el neandertal.

Juan Ignacio Morales, investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, señaló que los homininos de Casablanca podrían considerarse como un equivalente africano de Homo antecessor. Ambas especies representarían formas evolucionadas de Homo erectus en extremos opuestos del Mediterráneo, combinando rasgos primitivos con otros más modernos.

La principal diferencia, según el investigador, es que Homo antecessor de Atapuerca presenta rasgos que lo acercan más a la trayectoria neandertal euroasiática. En cambio, los restos de Casablanca se interpretan como más próximos a las poblaciones africanas que finalmente desembocarían en Homo sapiens.

Esta nueva investigación, según coinciden los expertos, refuerza la idea de que la diferenciación regional entre Europa y el norte de África comenzó ya en el Pleistoceno temprano. De esta forma, se pone el foco en el Magreb como región clave para comprender esa fase de diversificación de los homininos.