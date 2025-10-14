Marta desfila con la Guardia Civil el 12 de octubre en Madrid y, al terminar, su padre le sorprende como nunca: "Hoy tenía que ser un día especial y tenemos el trabajo más bonito del mundo"

De los 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional que participaron el domingo en el Desfile del Día de la Hispanidad, 524 eran mujeres. Salió una artillera con una ametralladora imponente, no sé si la vieron.

En España hay aproximadamente 16.260 féminas en el ejército, el 13,2% del total, el porcentaje más alto desde que nos incorporamos allá por 1988. Y ya son 11 las que han llegado a general.

Si el domingo pasearon Vds por Madrid, muchas de ellas lo hicieron con sus familias. Se notaba el orgullo.

Asistentes al desfile del 12 de octubre

A Marta no le hizo falta ir después a ver a los suyos. Porque su padre también desfilaba. Su padre es Técnico de Emergencias Sanitarias y trabaja en el Summa 112, el servicio de emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Marta es miembro del destacamento de la escuela de oficiales de la Guardia Civil.

"su padre fue a buscarla"

Y su padre fue a buscarla después para entregarle un regalo.

Cómo suenan esos besos, ¿verdad? Esos besos de padre a hija.

Marta se funde en un abrazo con su padre

Marta lleva ya encima las estrellas que le regaló su padre. Tan orgulloso de que su hija haya decidido seguir sus pasos, entregar su vida a cuidar de los demás.

De padre a teniente. Menudo legado.