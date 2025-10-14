El objeto que Carlos Herrera denuncia que ha sido robado a su hija, Rocío Crusset: "Alguien lo robó en el camino, algún operario, indudablemente"

Carlos Herrera ha denunciado en su programa 'Herrera en COPE' lo que le ha ocurrido a su hija. Indica que, al mandar un paquete, se perdió. Dentro de él había material valioso.

Según se ha expuesto durante el programa, el envío facturado por su hija nunca llegó a su destino y, hasta la fecha, no ha habido una solución.

Críticas a la falta de responsabilidad

Durante su intervención, Herrera ha criticado duramente la gestión realizada por la empresa de mensajería. Ha dejado entrever la posibilidad de que el paquete fuera sustraído por algún trabajador de la propia empresa, afirmando que “alguien lo robó en el camino, algún operario, indudablemente”. El presentador ha lamentado la aparente indiferencia de la empresa ante la reclamación.

Carlos Herrera

Finalmente, Carlos Herrera ha resumido la situación con una frase contundente que refleja la frustración que tiene tanto él como su hija: “Simplemente se roba un paquete y no pasa nada”. Esta declaración subraya su denuncia por la falta de una indemnización o de cualquier tipo de comunicación por parte de la empresa de mensajería para esclarecer lo sucedido con el envío de Rocío Crusset.

Carlos Herrera confiesa cómo castigaba a sus hijos Alberto y Rocío cuando se portaban mal

En otro momento del programa, hace un tiempo, el comunicador confesaba cómo castigaba a sus hijos cuando se portaban mal y eran pequeños.

Para introducir el tema, Naranjo le ha querido lanzar la siguiente pregunta a Carlos Herrera "¿Usted era con sus hijos de bronquita, de dejarles sin postre y sin paga, de cachete en el culete o de colleja en el pescuezo?", a lo que Herrera, entre risas, ha confesado: "De todo un poco".

Carlos Herrera y Rocío Crusset

El propio Carlos ha confesado que a él mismo se le castigaba en el colegio y ha recordado, como se puede escuchar en el audio, cómo eran esos castigos físicos y cómo se impartía disciplina en la época en las que él mismo iba a clase.

"A nosotros nos daban con una caña en la mano", ha admitido el periodista, a lo que Naranjo, en justa réplica, ha añadido: "Claro que sí, y como tenías otra mano, podías seguir haciendo los deberes", algo que confirmaba Herrera: "Claro y con la chasca en la cabeza... un chascazo...", pues un chascazo, como dice Herrera, "como Dios manda", en palabras de un Naranjo que ha conseguido sacarle a Carlos algunas de las anécdotas más íntimas del comunicador líder de la radio. Escucha aquí el momento exacto.