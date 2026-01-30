El hilo familiar en la afición al fútbol que ejemplifica Darío, un niño ciego del Atleti que "pidió explicaciones" al Cholo

Que por qué sigo yendo a la cancha. Que por qué sigo yendo al campo de mi equipo. Con la incomodidad de llegar, los atascos, el autobús de la peña que echó la tarde entera hasta llegar. Con el frío, la lluvia, subir todas las escaleras hasta llegar a mi abono. El nuevo anuncio de La Liga lo deja clara en la historia que cuenta. Un señor de mediana edad, un abuelo y un niño. El abuelo, con muchos achaques ya, quiere ir al fútbol. Y ahí está su hijo, comprendiendo que ya no les quedan juntos muchos partidos y que esas voluntades no se negocian. El viaje, el bocadillo y, con suerte, los abrazos. Y hay un hilo de herencia también hacia el chiquillo.

Hace unos días, ese hilo se vio también perfectamente en Darío. Darío fue al Metropolitano y tuvo la suerte de conocer y saludar a los jugadores del Atleti.

Lo que no les he contado todavía es que Darío, es ciego. Se sabe todos los nombres de los jugadores, si están casados o con novia. Le pidió explicaciones al Cholo por tener tanto tiempo calentando a tres futbolistas y pidió fotos. Fotos que no va a poder ver.

Pero es que no importa. Importa todo lo que le han dicho su padre y su madre. Porque lo que importa, no es lo que pasa abajo. Importa lo que pasa en la grada.