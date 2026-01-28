Aitor, vecino en Portomarín (Lugo), rescata una tradición del pueblo: "Tengo 61 donativos porque con 16 casas es poca cosa lo que junto"

La responsabilidad no es pequeña. Echarse a la espalda la organización de las fiestas para sus vecinos.

Se llama Aitor Besteiro y es vecino del concello de Cortapezas en Portomarín, Lugo. El ahora tiene 32 años. Hasta hace 12 años aquellas fiestas se mantuvieron, pero hace 3, Aitor volvió a echarle ilusión.

Hace años eran 20 casas, y ahora, a día de hoy, solo son 16.

Con tan poquitas casas hay que ponerle muchas ganas para sacar el presupuesto. Pero Aitor cree que hay que salvar las aldeas.

Con todo eso, Cortapezas volverá a tener fiestas. Los días 10,11 y 12 de abril volverán las orquestas, las verbenas, un coral, vermú, un monólogo, castillo hinchable para los niños y 10 sorteos.

El esfuerzo de Aitor Besteiro es un reflejo de la lucha contra la despoblación en la España vaciada. Con solo 16 casas en la aldea, la recaudación de fondos es un desafío mayúsculo, pero su determinación para revivir las fiestas populares de Cortapezas es inquebrantable. Su labor no solo recupera una tradición, sino que también busca fortalecer el tejido social de una comunidad reducida por el paso del tiempo.

OTRA INICIATIVA EN LA ESPAÑA VACIADA

Este tipo de iniciativas no son un caso aislado. En Tablate, un pueblo de Granada abandonado durante casi tres décadas, dos jóvenes han impulsado el proyecto 'Tablate Histórico'. Al igual que Aitor en Portomarín, han movilizado a decenas de voluntarios para recuperar el patrimonio y la vida de su localidad, demostrando que la juventud es clave para el futuro del mundo rural.

El municipio cuenta con unas 14 viviendas y todas ellas son de particulares, aunque el edificio más emblemático del pueblo es la antigua iglesia, que ya pertenece a la asociación.

Pretenden recuperar este inmueble para convertirlo en su sede: “La iglesia ha avanzado bastante, pero tenemos mucho trabajo por delante. Se cayó un árbol en una de las esquinas y se rompió una de las paredes, y el tejado también está muy deteriorado. Hemos quitado el 95% de los grafitis de la iglesia con nuestras propias manos y con pocos medios. Pronto empezaremos a arreglar las paredes, y hemos recibido algún donativo para intentar tapar el agujero del techo para que no entre el agua cuando llueve”.

Es un proyecto que está repleto de voluntad y de ganas, que demostraba que es posible conseguir revivir un lugar abandonado. Los voluntarios y las ayudas son una pieza clave para que este tipo de proyectos salga adelante, pero todavía queda mucho camino por recorrer en el aspecto burocrático. Ofrecer todas las facilidades posibles para este tipo de iniciativas, podría cambiar el paisaje en muchas zonas de nuestro país.