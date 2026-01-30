"El problema del Real Madrid está en los jugadores y el Bernabéu ha detectado que todo es individualismo y no piensan en el equipo"

El Real Madrid, tras la derrota en Lisboa, recibirá este domingo al Rayo Vallecano en una nueva jornada de Liga en la que el conjunto blanco buscará dar caza al FC Barcelona.

AFP7 vía Europa Press Dean Huijsen del Real Madrid CF saluda a los aficionados durante el partido de la fase 8 de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica

¿habrá pitos en el bernabéu?

Sin embargo, como ya sucedió frente al Levante, los focos estarán puestos en el recibimiento del Santiago Bernabéu a sus jugadores tras quedarse fuera del 'top 8' de la Champions League.

En el duelo contra el equipo granota quedaron muy señalados Vinicius, Bellingham y Valverde. La afición blanca mostró su enfado hacia toda la plantilla, pero cargó duramente contra estos tres futbolistas.

Alamy Stock Photo Vinicius Junior del Real Madrid (I) celebra su gol con Álvaro Arbeloa (D)

Sin embargo, las miradas o, más concretamente, los pitos también fueron dirigidos hacia el palco. Y es que Florentino Pérez tuvo que escuchar gritos pidiendo su dimisión tanto en los primeros minutos del partido como al descanso.

La falta de actitud contra el Benfica de algunos jugadores fue muy evidente y sobre ello se habló en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE. Y el más claro con su opinión fue Nacho Peña. "Yo me fío de los sonidos del Bernabéu, y creo que desde hace tiempo ha detectado que el problema del equipo no está en el entrenador y está en los futbolistas", empezó diciendo.

900/Cordon Press Protesta de los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu

Y agregaba: "Y creo que la afición tiene la sensación de que los jugadores tienen ese aire de egoísmo o yoísmo, de que corren cuando les apetece y de que hacen la guerra por su cuenta. Por eso, ya se lo hizo pagar contra el Levante y el Bernabéu se pronunció especialmente con Vinicius, Bellingham y Valverde".

Nacho Peña iba más allá y señalaba: "Pienso que los pitos estarán latentes y hablando con los madridistas, la sensación es que los jugadores están pensando más en ellos mismos que en el bien del equipo. Vinicius parece que está pensando en la renovación; Bellingham, en vengarse de los que hablan mal de él en redes sociales; Güler se queja cuando lo cambian, como ha hecho el resto... Todo es yoísmo, todo es individualismo y no piensan en el equipo".

Para finalizar, Nacho Peña comentaba: "Todo eso ya lo ha detectado el aficionado del Real Madrid, porque Ancelotti no se parece nada a Xabi y Arbeloa se puede parecer un poco. Pero son tres entrenadores que en un año y medio no dan con la tecla y que no saben qué hacer porque tienen a un grupo de niños que solo piensan en ellos mismos y no en el Real Madrid".