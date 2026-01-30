"Es ilegal que las agencias cobren la comisión al inquilino; lo debe pagar el propietario y te encuentras muchas cosas que te las cobran"

En 2021 se firmaron más de 600.000 contratos de alquiler, ¿Qué ocurre? Pues que vencen en este 2026 y eso es un gran problema. Por ponerte en situación; los contratos de alquiler tienen un plazo legal de 5 años, tal y como fija la ley.

Por el camino, año a año, pueden subir el alquiler acorde al IPC como máximo. Te recordamos: un casero no puede cambiar un alquiler de 1000€ a 1300€ de un año tras otro con un contrato de por medio.

Lo máximo que pueden actualizar el precio de forma limitada acorde al IPC con un tope del 3%, pero cuando se cumplen los 5 años toca negociar precio nuevo, sin límite, acorde al mercado o a lo que considere el casero que vale su inmueble.

Y aquí llega el problema, porque en 2026, más de 600.000 alquileres vencen en España y esto supone un gran problema para el mercado y miles de inquilinos.

LA SITUACIÓN "ASFIXIANTE" DE MARÍA Y NICO: UNA PAREJA QUE VIVE EN UN BARRIO CÉNTRICO DE MADRID

Curro Suárez, compañero de 'Herrera en COPE', ha puesto rostro a todas estas cifras. Ha hablado con María. Le recibió en su piso en Malasaña, muy cerca de la conocida calle Pez. Lleva con Nico, su pareja, por la zona, varios años. No obstante, creen ahora que es casi imposible que puedan seguir por el barrio. Pero ni cerca, de hecho.

Por dar más contexto a la situación que María le contaba a Curro: se esperan subidas de más del 50% a esos 600.000 alquileres que hay que actualizar. ¿Esto qué significa? Pues que, inevitablemente, miras a las afueras.

00:00 Volumen Descargar Herrera en COPE María, inquilina en Madrid, sobre el precio de los alquileres

María describe con sus propias palabras una situación que califica de "asfixiante": "Lo que es más preocupante de la situación en Madrid es que para poder quedarte en el centro renuncias a metros cuadrados porque lo que estás pagando es la zona, y cuando hablo de centro te hablo dentro de la M-30"

Explica que actualmente pagan "por un piso de casi 100 m²" una cantidad muy inferior a la que se encuentran ahora en el mercado, donde "pisos de 60 m²" alcanzan los 1.800 euros, lo que obliga incluso a "ir a visitar el piso con un metro para ver si te cabe un sofá de dos plazas y una mesa de comedor". Una realidad que, asegura, "te ahoga", porque "si tengo que estar pagando 1.800 € de alquiler y el precio de la vivienda de compra no para de subir, ¿cuándo voy a tener yo margen para ahorrar si todo me lo dejo en un alquiler?".

A ello se suma, según relata, la elevada demanda frente a la escasa oferta, con "otros 30 candidatos queriendo ese piso", y prácticas irregulares por parte de algunas inmobiliarias que, pese a ser ilegal, siguen intentando cobrar comisiones al inquilino, un problema que, denuncia, "se habla poco" y que muchas agencias "ocultan bajo asesoramiento posterior al alquiler".

Lo cierto es que podríamos entrar a comentar miles de variables sobre medidas posibles o acciones que podrían tomar los gobiernos para tratar de regular el problema, pero nos daría para un programa entero porque los gobiernos han prometido siempre mucho, y más en campaña electoral, pero soluciones que den frutos vemos pocas.

Esto choca, además, con una noticia que ha salido esta misma semana: el Gobierno de Sánchez ha renunciado a más de 3.000 millones de créditos next gen para vivienda social alegando “falta de demanda”

¿y el casero?

Y claro, dentro de las muchas variables que hay en este escenario, se demoniza al casero, al propietario. Porque hay de todo, claro: ¿Y ellos qué opinan? Curro ha hablado con uno de ellos. Sobre todo, para saber cómo ven el mercado, por qué suben los precios o si se ven como víctimas o culpables de la situación.

Mientras, promesas no faltan: de construcción, regulación....pero, hasta ahora, no se ve repercutido en el precio de la vivienda porque sigue subiendo y, mientras, los salarios están prácticamente congelados desde hace años.

Desde luego, es un tema complejo, no debe ser fácil conseguir solucionar uno de los mayores retos que tenemos como sociedad: que haya vivienda acorde a los salarios en España y accesible para todos pero claro, uno ve que prometen medidas y soluciones, pero no se ve reflejado en el precio y se pregunta si quizás no deberían intentar otras cosas.

De hecho, reflexionan Curro Suárez y Alberto Herrera, es algo que debería ser prioritario en España, porque los jóvenes, y no tan jóvenes, cada vez lo tienen más difícil para poder alquilar una casa y ya si quisieran comprar ni te cuento, por el gasto inicial que conlleva entre impuestos y entrada.