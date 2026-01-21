"Se abrazaron con las noticias y se quedaron otra noche más en Málaga; da igual quién tuviera la idea. Cambiaron el billete y aguantaron un poco más juntos"

40 minutos antes.

Laura Baena quería estar el máximo tiempo con sus hijas. Venía de Málaga a Madrid, y de Madrid a Estrasburgo, a trabajar. Eran cuatro días sin las crías y le costaba salir de casa. No te preocupes,le dijo su madre, que luego esos días se pasan volando. “Ya mismo estás aquí”. Así que remontó la pereza y la pena del domingo por la tarde. Mira que me gusta el Iryo, le dijo a su pareja, pero voy a coger el anterior, así llego a Madrid un poco antes y descanso, que mañana tengo avión.

40 minutos antes.

40 minutos después.

Irene Verdugo y Eduard Daza pasaban en Málaga el fin de semana en Málaga. Escapada para disfrutar y acortar la distancia de la relación que mantienen. Irene vive en Madrid y Eduard en Barcelona. El domingo por la tarde llevaban encima sus billetes del Iryo para ir regresando después de los paseos por la capital de la Costa del Sol. Y por qué no nos quedamos un rato más. Da igual quien tuviera la idea. Y decidieron cambiar el billete y aguantar un poco más juntos.

Marlú Báez Irene Verdugo y Eduard Daza

40 minutos después.

Y se abrazaron con las noticias y se quedaron otra noche más en Málaga.

A pesar de querer quedarse. A pesar de no querer irse.

Hay pulsiones capaces de cambiar destinos.

LO QUE SE SABE, POR EL MOMENTO, DEL ACCIDENTE EN ADAMUZ

Mientras tanto, en la 'zona cero' del siniestro, los equipos de rescate y de investigación afrontan la tercera jornada de trabajo en Adamuz (Córdoba). La cifra de víctimas mortales ha ascendido a 42 personas fallecidas, de las cuales 25 ya han sido identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil a través de sus huellas dactilares.

Paralelamente, el número de denuncias por desaparición ha subido a 45, presentadas en comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva. En los hospitales, un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve de ellas permanecen en la UCI, junto a un menor en la UCI pediátrica. El número total de altas ha llegado a 86.

Jorge Zapata Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

La investigación del accidente se concentra ahora en el tramo de vía del descarrilamiento y en la rodadura del tren Iryo. Se analizarán también los tráficos de otros convoyes que circularon por ese mismo punto en los dos días previos. Todas las hipótesis sobre la causa del siniestro continúan abiertas, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta la posibilidad de un sabotaje.

En la zona del accidente, los trabajos avanzan después de que las grúas hayan levantado y desplazado los vagones del tren Iryo. Esto ha permitido que la maquinaria pesada pueda acceder a los coches destrozados del Alvia para seguir buscando posibles víctimas. Como consecuencia, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y varias capitales andaluzas continúa suspendida hasta nuevo aviso.