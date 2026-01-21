Jorge Bustos ha recordado en 'Herrera en COPE' la emoción vivida en Adamuz tras la tragedia, donde un vecino se rompía al hablar de la solidaridad de sus paisanos. Este sentimiento ha servido de introducción para la sección ‘Traficantes de Palabras’ del escritor Jacobo Bergareche, quien ha centrado su intervención en la palabra ‘héroe’.

Bergareche ha comenzado su reflexión señalando cómo a veces "despertamos y el horror está ahí, delante de nosotros, un horror ciego sin causa aparente que cae como cae un rayo sobre un árbol". Ante estas situaciones, ha explicado, las personas reaccionan "sin calcular, sin medir fuerzas, sin pensar siquiera en nuestra propia seguridad".

El escritor ha puesto como ejemplo a los vecinos de Adamuz, donde "cualquiera que pasa por allí da lo que tiene".

Ha descrito cómo la gente "abre su casa, su bar, su comercio, pone un hombro, una oreja, una mano, hace lo que puede para salvar una vida, secar una lágrima o, al menos, aplacar por un momento el horror".

En medio de esa tristeza han aparecido personas anónimas, gente a la que nunca conoceremos, que se ha crecido y se ha comportado como todos querríamos hacerlo" Jacobo Bergareche

Según Bergareche, lo que ha "sobrecogido como país" es que, en medio de la tristeza, "han aparecido personas anónimas, gente a la que nunca conoceremos, que se ha crecido y se ha comportado como todos querríamos hacerlo cuando llegan los momentos que de verdad nos ponen a prueba".

Accidente trenes en Córdoba

Un espejo en el que nos gusta mirarnos

En este sentido, ha destacado la resonancia de las palabras del rey a un joven: "tú representas a la juventud de España". Para Bergareche, ese momento "nos puso delante un espejo en el que sí nos gusta mirarnos".

Un espejo donde ya no hay izquierdas ni derechas ni ricos ni pobres, sino personas que salen al rescate de cualquier ser humano que sufre" Jacobo Bergareche

Se trata de un reflejo, ha continuado, que muestra una imagen unida de la sociedad, "un espejo donde ya no hay izquierdas ni derechas ni ricos ni pobres, sino personas que salen al rescate de cualquier ser humano que sufre".

Finalmente, el escritor ha expresado su deseo de que el recuerdo que perdure sea "el de la gente de Adamuz que dio la talla, y fueron, sin quererlo, héroes".

Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.