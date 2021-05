DIRECTO ELECCIONES 4-M | Ayuso, Iglesias y Edmundo Bal votan en sus colegios electorales

10.30 | Las largas colas para votar han sido una constante en buena parte de los colegios electorales









10.18 | En Twitter se pueden leer quejas de los usuarios sobre la dificultad de voto de las perosonas con movilidad reducida

Así ha sido el momento en el que la policía saca una urna a la calle para que una mujer con movilidad reducida pueda votar desde el coche.



¿Por qué siguen habiendo colegios electorales no habilitados para estas personas? pic.twitter.com/i25a0p1lB8 — Marta Marcos (@MartaMarcos5) May 4, 2021





10.11 | Pablo Iglesias vota en su colegio electoral de la Navata, en Galapagar. Acto seguido ha atendido a los medios: "El Gobierno de colalición seguirá sobernando España muchos años"

10.07 | Ya puedes escuchar la Fotografía de Luis del Val: “Por eso voy a votar: por respeto a los que luchan, a los exiliados, a los privados de libertad”

10.06 | Recuerda que la Comunidad ha habilitado la web elecciones.comunidad.madrid y una aplicación móvil para informar sobre distintos aspectos del proceso electoral, como la participación, los resultados, detalles del protocolo anticovid y el porcentaje de aforo en los colegios electorales. Puedes descargarla en este enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.madrid.elecciones2021





10.04 | Pablo Echenique en Twitter:

En esta campaña @isaserras me ha enseñado una frase de Chesterton: “El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás.”



Eso es, quizás, lo que más nos distigue de ellos.



Frente al odio, amor. Y votos. Hoy #4MQueHableLaMayoría ?? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 4, 2021





10.00 | Llega Isabel Díaz Ayuso a su colegio electoral, que se pone a la cola para votar

Vídeo





10.00| Narciso Michavila, presidente de Gad3 en Twitter: "He estado en procesos electorales en 20 países. En todos he visto el día electoral el mismo respecto que hoy en Madrid. En ninguno había visto tantas colas para votar. Da la vuelta a la manzana y no para de llegar gente.

¡Madrid lo va a petar!"

Michavila había advertido hace días que la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso sería posible si la participación supera el 74%.

He estado en procesos electorales en 20 países. En todos he visto el día electoral el mismo respecto que hoy en Madrid. En ninguno había visto tantas colas para votar. Da la vuelta a la manzana y no para de llegar gente.

¡Madrid lo va a petar! — Narciso Michavila ?? (@nmichavila) May 4, 2021





10.00 | Una hora llevan abiertos los colegios electorales en la Comunidad de Madrid. Cinco de los seis principales candidatos votan a lo largo de la mañana en sus respectivos colegios, la candidata de Más Madrid Monica García ya lo hizo por correo.

El candidato de Ciudadanos Edmundo Bal ya ha llegado a su colegio electoral y quien también espera a esta hora para poder votar es el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que espera en la cola mientras algunos ciudadanos aprovechan para charlar con el.

9.55 | Vota el candidato de Cs, Edmundo Bal en su colegio electoral

MADRID, 04/05/2021.- El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, vota en el Centro Cultural Alfredo Kraus, en la jornada de elecciones autonómicas que vive este martes la Comunidad de Madrid. EFE/David Fernández POOLDavid Fernandez













9.52 | La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha asegurado que las fuerzas de seguridad no ven "nada sintomático" de que se produzcan incidentes o altercados durante el transcurso de la jornada electoral. González ha reconocido que son unas elecciones "atípicas" pero está todo preparado tras un "mes intenso" de planificación entre las administraciones. "Estoy convencida de que todo va a salir bien", ha dicho en declaraciones a Telemadrid.



A una pregunta sobre la seguridad de esta jornada, la delegada ha asegurado que están todos "preparados" y que las fuerzas de seguridad del Estado "no ven nada sintomático" sobre posibles incidentes. Ha considerado que los "madrileños darán un ejemplo de civismo" y ha pronosticado que las elecciones serán "normales y tranquilas".









9.49 | MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA: Herrera: “Estas elecciones nacen de un mal cálculo realizado en el núcleo central del poder de Moncloa"

9.47 | Incidente: La policía se lleva a unas manifestantes de Femen del colegio electoral donde tiene previsto votar Rocío Monasterio

9.42 | Largas colas desde primera hora para votar en Madrid

MADRID, 04/05/2021.- Votantes esperan para acceder al colegio La Inmacualada-Marillac en Madrid para ejercer su derecho al voto, este martes. Un total de 5.112.658 personas están llamadas a votar en las elecciones autonómicas de Madrid de este 4 de mayo, de las cuales 4.783.528 residen en la región, una jornada electoral que estará marcada por las medidas de protección contra el coronavirus y por las consecuencias de los resultados no sólo en la comunidad autónoma sino también a nivel nacional. Son unas elecciones singulares en la región al ser las primeras que se celebran por adelantado y las segundas que tienen lugar en día laborable tras las de 1987, aunque no habrá clase en los centros no universitarios. EFE/ Chema MoyaChema Moya









9.28 | Tezanos aprovecha las últimas horas antes del 4-M para publicar un artículo contra Ayuso. El presidente del CIS se refiere a la "sorpresa" de "la mayor parte de los analistas" por "la escasa entidad intelectual y política" de la candidata popular. Sigue leyendo





9.26 | El comentario de Ángel Expósito en 'Herrea en COPE' "No sé qué es peor, si la subida de impuestos o lo de Tezanos" Sigue leyendo

9.24 | Las principales claves del 4-M en Madrid: ¿Cuánto tiempo puedo ausentarme del trabajo para ir a votar? Sigue leyendo





9.20 | PERMISOS PARA VOTAR.- Al ser laborable este día de votación, se debe de tener en cuenta que tienen derecho a permisos retribuidos de entre dos y cuatro horas en función del horario laboral para acercarse a su colegio electoral.



Tan solo aquellos trabajadores cuyo horario laboral no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un período inferior a dos horas no tendrán derecho a este permiso retribuido.









9.16 | Madrid acude a las urnas tras una campaña polarizada y con la mirada puesta en la política nacional. Sigue leyendo, informa Javi García

9.15| Los votantes deberán ir al colegio electoral con su propia mascarilla y dispondrán en el local de una quirúrgica cuyo uso está recomendado por encima de la que lleven en ese momento. Además, habrá gel hidroalcohólico y guantes en los centros como medidas de protección adicionales.

Los colegios electorales tendrán un recorrido de entrada y otro de salida, así como marcas en el suelo indicando los dos metros de distancia que se han de mantener entre votantes y miembros de las mesas, y entre estos últimos entre sí.

Se recomienda a los votantes que lleven el voto preparado y permanezcan en el interior del colegio únicamente el tiempo preciso para votar.

Para evitar riesgos, habrá bandejas en las mesas electorales para que los votantes depositen su identificación sin necesidad de que la manipulen los miembros de la mesa, quienes por su parte dispondrán de mascarillas FFP2, una pantalla de protección facial y guantes, aunque no llevarán petos de protección.





?? Elecciones seguras: 2.800 personas han recibido formación específica como responsables COVID-19 en los colegios electorales https://t.co/vwAsiL6xpH — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 3, 2021





9.12 | HORARIOS DE VOTACIÓN Los colegios electorales estarán abiertos de nueve de la mañana a ocho de la tarde, pero la Comunidad de Madrid recomienda que acudan a votar en la franja de 10:00 a 12:00 horas los mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad y, en su caso, sus cuidadores.



En el caso de las personas con coronavirus o sospecha de tenerlo, la recomendación es que vayan de 19:00 a 20:00 horas.

?? 5.112.658 madrileños están llamados a las urnas mañana 4 de mayo para decidir la nueva composición de la Asamblea de Madrid.



?? Toda la información en https://t.co/IrIpD7iSeqpic.twitter.com/L7gIwN8WWm — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 3, 2021







9.11 | En torno a las 13 horas y las 19 horas se conocerán los primeros datos de participación

9.05 | En total, hay 1.084 colegios electorales en la región, frente a los 1.065 de las elecciones autonómicas y municipales de 2019, además de 7.265 mesas electorales, 9.000 urnas y 2.500 cabinas.

9.05 | Los electores podrán elegir entre veinte candidaturas, cinco más que en las elecciones autonómicas 2019 y siete de ellas nuevas.

Entre las candidaturas que repiten están las seis con representación actualmente en la Asamblea de Madrid: PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos. Con su voto, los electores elegirán a 136 diputados (cuatro más que hasta ahora debido al incremento de población en la región), lo que convertirá a la Asamblea de Madrid en el parlamento autonómico con mayor número de representantes.



9.02 | La Comunidad ha habilitado la web elecciones.comunidad.madrid y una aplicación móvil para informar sobre distintos aspectos del proceso electoral, como la participación, los resultados, detalles del protocolo anticovid y el porcentaje de aforo en los colegios electorales.

9.00 | Abren los colegios electorales

?? Los madrileños elegirán en 7.256 mesas electorales a los 136 diputados de la Asamblea de Madrid para la XII Legislatura.



? Conoce todos los números de la jornada electoral del 4 de mayo ???? pic.twitter.com/k648YHai4Y — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 3, 2021





8.20 | Pese a ser unas elecciones autonómicas, su lectura será en clave nacional que en otras ocasiones por la rivalidad planteada entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso y la incógnita sobre el futuro político de Pablo Iglesias y la expectación por los resultados de Ciudadanos tras la debacle de comicios anteriores.

8.10 | Son unas elecciones singulares en la región al ser las primeras que se celebran por adelantado y las segundas que tienen lugar en día laborable tras las de 1987, aunque no habrá clase en los centros no universitarios. Además, serán las cuartas elecciones que tendrán lugar durante la pandemia del coronavirus en España tras las gallegas, vascas y catalanas, lo que ha obligado a extremar las medidas de seguridad y a establecer determinadas reglas y recomendaciones.

8.00 Un total de 5.112.658 personas están llamadas a votar en las elecciones autonómicas, de las cuales 4.783.528 residen en la región, una jornada electoral que estará marcada por las medidas de protección contra el coronavirus y por las consecuencias de los resultados no sólo en la comunidad autónoma sino también a nivel nacional.