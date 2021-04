El caso Navalny

La situación del líder opositor ruso Alexéi Navalny se está convirtiendo en un lento calvario y está complicando las relaciones de Estados Unidos y Europa con Rusia. Desde que el pasado mes de enero abandonara Alemania para volver a su país, e inmediatamente fuera arrestado por las autoridades rusas, se han ido sucediendo una serie de sospechosos episodios que conducen a una seria preocupación por la vida de Navalny, que ya fue envenenando, según todos los indicios, por los servicios de seguridad.

Un grupo de destacados escritores e intelectuales han publicado una carta pidiendo que se asegure un tratamiento adecuado para Navalny, según garantizan las leyes rusas. Pero el mandatario del Kremlin hace oídos sordos a toda denuncia sobre este caso, tanto si procede del interior como de la comunidad internacional. En esa dinámica se inscribe el rechazo a la solicitud de su hija para que un médico de confianza pueda tratarlo.

Estados Unidos y Alemania han exigido la inmediata liberación de quien es a todas luces un prisionero político, y han amenazado con graves consecuencias si fallece en prisión, algo que no es descartable. Pero Putin se siente fuerte en su papel, y no sólo no escucha, sino que busca la provocación hacia un occidente que considera débil, como demuestra la peligrosa concentración de fuerzas militares que ha ordenado en la frontera con Ucrania. Rusia tiene derecho al lugar que le corresponde en el escenario internacional, pero no lo alcanzará mediante la prepotencia y la conculcación del derecho.