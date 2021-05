El dispositivo de seguridad del 4-M, especial por la "crispación" y el carácter "nacional" de los comicios

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado este lunes que el dispositivo de seguridad en torno a las elecciones de mañana, 4 de mayo, es especial por la "crispación" de la campaña y precampaña y por el "carácter nacional" de esta cita electoral.

"Está todo preparado y esperamos que mañana la gente pueda votar tranquilamente, como así lo ha hecho desde que estamos en democracia. Ya está todo organizado y coordinado con la Comunidad de Madrid, cuya colaboración y disposición ha sido absoluta y es un ejemplo de que mañana la gente pueda ejercer su derecho a voto, cada uno con nuestra ideología, sentimientos y emociones", ha señalado en una entrevista en RNE.

González ha manifestado que el dispositivo policial lo ha modificado "la crispación", ya que el dispositivo es el mismo que el de hace dos años, cuando en aquel momento había tres elecciones (municipales, regionales y autonómicas).

"En realidad son unas elecciones que tienen más un carácter nacional que autonómico, con crispación en campaña y precampaña. No es un dispositivo reforzado, pero sí de acuerdo a unas elecciones con más entidad. Hemos sido muy conscientes tanto nosotros como la Comunidad que estamos en una situación complicada estas semanas y que tenían una entidad y empaque que más de elecciones nacionales", ha reiterado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha augurado que mañana va a ser "una jornada tranquila y relajada". "Bastante el voto ya se ha emitido por voto. Los madrileños dentro de su jornada laboral podrán votar en paz porque nosotros hemos puesto de nuestra parte sobre seguridad ciudadana y la sanitaria por parte de la Comunidad", ha apuntado.

Por otro lado, la delegada también ha destacado la labor "fundamental" que realizan los agentes en cuanto al traslado de los sufragios y actas electorales, cuando acabe el recuento electoral, a los Juzgados, "donde se deposita y se hacen recuentos por revisiones, impugnaciones, votos mal contados, etcétera".

Mercedes González ha reconocido que este proceso electoral "está siendo todo muy atípico". "No eran unas elecciones previstas. Me ha pillado una campaña muy larga y una situación social y política muy convulsa. Ha sido un mes intenso, con un aterrizaje forzoso, en el que he recibido un apoyo y entrega absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que llevan un año complicado por el virus. Estoy aprendiendo y admirándoles mucho más", ha indicado sobre su escaso tiempo al frente del organismo estatal.

MANIFESTACIONES DEL 1 DE MAYO Y OKUPACIÓN DEL HOTEL CANTÁBRICO

En otro orden de cosas, la delegada ha señalado que las manifestaciones del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores fue normal, transcurrieron con normalidad y cumplieron con las medidas. "Los trabajadores pudieron salir a la calle con muchas comillas y espero que el año que viene sea como antes. Con los sindicatos la colaboración ha sido absoluta y su predisposición. Y felicitaciones por el éxito", ha apuntado.

Preguntada también por la okupación ayer del antiguo Hotel Cantábrico, ubicado en la calle Cruz de Madrid, por parte del colectivo de La Ingobernable, González ha señalado que al lugar acudieron varias dotaciones de la Policía pero que su desalojo no será inminente, ya que esperarán a contar con una orden judicial que lo habilite.