“¡Cómo nos engañan!”: ¿Saben diferenciar los madrileños las frases de Pablo Iglesias de las de Monasterio?

¿Sabrías diferencias entre unas declaraciones de Rocío Monasterio, candidata de Vox, y Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos? A priori la mayoría de madrileños dirían que sí. No obstante, en COPE nos hemos acercado al centro de la capital, a la entrada del Parque del Retiro y a la Plaza de Cibeles para poner a prueba a los votantes de este 4M y el resultado no ha sido tan claro como cabría esperar.

Si le preguntamos a los madrileños por una frase pronunciada por Rocío Monasterio como: “Propongo que se disuelvan los parlamentos autonómicos y los recursos de los sueldos de los diputados vayan a lo que de verdad importa, que es dotar a la sanidad pública”, no todos saben reconocer que se trata de la candidata de Vox. Y es que la portavoz del partido de Abascal en la Asamblea de Madrid pronunció estas declaraciones en plena pandemia.

Otra de las frases emitidas durante esos meses fue: “Que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto. Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad”. A priori, algunos de los entrevistados que encontramos en el centro de la capital podrían pensar que un reproche al PP y una defensa de Sánchez tendría que ser Iglesias, pero nada más lejos de la realidad.









Ataques y comentarios a las televisiones



Uno de los campos en los que más les cuesta a los votantes madrileños es cuando ambos candidatos se refieren a los principales medios de comunicación y a alguno de los comunicadores más reconocidos de Telecinco. En concreto, una frase sobre el presentador Jorge Javier Vázquez ha sembrado las dudas: “Querido Jorge Javier, te mando una inquietante sonrisa con todo mi amor”. ¿Quién podría ser el autor de la frase? La pareja de Iglesias, Irene Montero, ha sido entrevistada por el presentador en 'Sábado Deluxe' y Carlos Corredera en 'Sálvame' pero, ¿de verdad esas declaraciones son del líder de Podemos?

También queremos saber si los madrileños sabrían diferenciar quién lanzó este ataque a los informativos de Atresmedia y de Antena 3 en concreto: “Los informativos de Antena 3 (Atresmedia) no saben ni quién es la candidata por Álava. No nos sorprende después de que durante toda la campaña hayan estado trabajando para ocultarnos e ignorarnos”.

De igual manera rescatamos un reproche de esta misma campaña del 4M hacia los servicios informativos de Televisión Española: “Telediario de TVE: resumen de la campaña de Madrid. Declaraciones de todos los candidatos. Yo no salgo hablando. Los trabajadores de TVE ya se quejaron. Lo conté en directo pero no debió gustarle a los jefes”.



Por último, ¿quién se refirió en estos términos a la diferencias en derechos entre hombres y mujeres y, concretamente, entre niños y niñas?: “Yo no quiero decirle a mi hijo que, por ser hombre, tiene diferentes derechos que su hermana”. Los ciudadanos no lo tienen tan fácil.