Luis del Val: “María Jesús Montero y Nadia Calviño están gozosas porque el informe del BCE no es vinculante”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el aviso del Banco Central Europeo al Gobierno de España, y de la reacción de las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño:

Doña María Jesús Montero y doña Nadia Calviño están gozosas, porque el informe del Banco Central Europeo, donde les dicen que eso del impuesto especial a los bancos resulta algo mostrenco, no es vinculante. Claro que no es vinculante. Mañana, los críticos teatrales de ABC, Diego Doncel o Julio Bravo, dicen que la obra que acaban de estrenar en el Teatro Bellas Artes es una birria, y lo dicen también otros críticos, y el empresario, Jesús Cimarro, no quita la obra de cartel, porque las críticas no son vinculantes. De momento, claro, porque irá menos gente, eso será una ruina, y habrá que cambiar de obra. Los diagnósticos del médico tampoco son vinculantes. Te dice el médico que tienes un cáncer de pulmón, y tú puedes seguir fumando, y nadie te lo prohíbe, porque no es vinculante. Ahora, que estés muy contentos porque el informe médico no sea vinculante, no te quita el cáncer de pulmón. Me tranquiliza mucho que doña María Jesús y doña Nadia estén muy contentas con que los informes negativos del Banco Europeo no sean vinculantes, porque, si se enfadaran, a estas chicas igual les da por expropiar bancos, como en Cuba o en Venezuela, y mira, nos quedamos fuera de la Unión Europea, y al Banco Central Europeo que le den.

Luego, también en el terreno espiritual, o sea, en lo del dinero, está el misterio de que cada vez hay más empleo y se trabajan menos horas. No es que seamos más vagos, es que el parado que cobra el paro, y el del contrato indefinido discontinuo, que trabaja una semana cada tres meses, esos no se cuentan como parados. Mira, me recuerda aquella Andalucía de los dorados años socialistas, cuando el profesor pidió a los alumnos que escribieran en qué trabajaban sus padres y un alumno escribió: “Mi mamá trabaja en otras casas y mi papá trabaja en el paro”.









Y un tercer apunte. Fotografía de ABC, sindicalistas con pancartas y banderas, venidos desde otros puntos de España para manifestarse en Madrid, hacen una pausa y se paran en una administración de lotería a comprar unos décimos. Se me ha bajado la moral. Ya no hay vocaciones firmes. En cuanto vuelves la cabeza, el que creías que era un marxista, se compra un chalé, o un décimo de lotería para ver si le toca y se lo puede comprar. Esto es la decadencia.

