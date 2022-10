Luis del Val: “Miquel Iceta nos propone el Día del Recuerdo para los buenos, los de izquierda”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ministro de Cultura, Miquel Iceta, al proponer que este lunes 31 de octubre se conmemore como Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del franquismo:





Tenemos un ministro de Cultura ejemplar. En cuanto cumplió los 18 años se afilió a las Juventudes Socialistas, y, como enseguida fue concejal, de sacrificio en sacrificio, no pudo terminar ninguna carrera, pero ama la Cultura y, sobre todo, la Historia. Por ello, hoy, según Iceta se celebra el Día del Recuerdo. ¿En recuerdo de todos? No, en recuerdo de las víctimas franquistas. A las víctimas del Frente Popular no hay que recordarlas.

Don Octavio Ruiz Manjón, que no ha sido ni siquiera concejal, ha tenido tiempo de dedicarse a estudiar, y es catedrático de Historia Contemporánea y Académico de la Real Academia de la Historia. Y ha presentado un documentado estudio titulado “Los diputados de la II República”. En él explica que, durante el conflicto de la Guerra Civilfueron asesinados 146 diputados. Vamos, diputado que salía a la calle, debía ser como un conejo durante el periodo en el que se ha levantado la veda.

De los 146 diputados asesinados, por eso, por haberse presentado a unas elecciones y haber sido elegidos, 71 diputados eran de izquierdas y 75 eran de derechas. Como hoy el ministro de Cultura ha declarado que es el Día del Recuerdo de las víctimas franquistas, acuérdense de esos 71 diputados de izquierda, pero queda prohibido, por la Ley de Memoria Histórica y por el ministro de Cultura, que se acuerde nadie de esos 75 diputados de derechas, que seguramente fueron asesinados porque ellos se lo buscarían. Antes del conflicto, ya comenzó el asesinato al diputado, inaugurado por la policía de la República que mató a José Calvo Sotelo.

Y, hoy, El Prófugo, el cobarde que huyó a Bélgica y dejó a sus compañeros que se enfrentaran con la cárcel, ha declarado que el PSOE le envía emisarios para que vuelva, que Pedro Sánchez le va a tratar con indulgencia. Pero los cobardes son siempre muy desconfiados y ha dicho que no. Pedro Sánchez quiere reafirmar el Frente Popular actual, idéntico al de 1936 -comunistas, socialistas y nacionalistas- y fabricar una España enfrentada, con ayuda de su ministro de Cultura que, hoy, nos propone el Día del Recuerdo para los buenos, los de izquierda. De los de derechas, que se acuerde su padre, que también está muerto. Pero este enfrentamiento, como ustedes ya saben, es todo culpa del Feijóo.