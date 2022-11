Herrera: “El BCE le dice al Gobierno que si pone en marcha el impuesto a la banca, lo pagarán los ciudadanos"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es viernes 4 de noviembre, San Carlos Borromeo patrono de la banca. Ahora les hablaré de la banca porque menudo rejonazo le ha pegado el Banco Central Europeo al Gobierno de España a cuenta del impuesto extraordinario a la banca, que se lo desmonta de arriba abajo.

Jesús Luis Sacristán García









INVERSIÓN: ACUERDO CON LA NAVIERA MAERSK





Miren, dicen ¿no tienes una buena noticia, una noticia esperanzadora para llevarme a la boca? Bueno, pues sí. La empresa de una gran naviera del mundoMaersk, que consume energía para mover sus buques que no le cuento, ha llegado a un acuerdo para invertir 10.000 millones de euros en España para producir metanol verde y descarbonizar su enorme flota durante los próximos años. ¿Eso qué significa? Bueno, 5.000 puestos de trabajo directos; 85.000 indirectos en Galicia y Andalucía; y un acuerdo goloso que el propio Gobierno no descarta entrar como como inversor. El metanol verde se produce mezclando dióxido de carbono, hidrógeno verde y el hidrógeno verde todavía está en pañales, todo está en pañales; y luego hombre, lo que precisa una fábrica de metanol verde, una generación de metanol verde, es mucha energía renovable y esa energía renovable, bueno, pues equivaldría entre 20 y 80 parques eólicos y fotovoltaicos. En fin, hay que investigar mucho y hay que mejorar mucho las cosas. Pero es una noticia esperanzadora.





LAS MENTIRAS DE LAS CIFRAS DEL PARO DE PEDRO SÁNCHEZ Y YOLANDA DÍAZ





El día de ayer hay que recordarlo porque, ya le digo, fue el día en que Pedro Sánchez y su gobierno presentaron esta especie de reino de la fantasía con los datos del paro. Los datos del paro de ayer, si usted atiende a Yolanda Díaz, atiende a Pedro Sánchez; bueno, algo histórico, qué maravilla, por fin; ha descendido en 27.000 puestos el paro en España. Bueno, eso lo ven, dirán muchos millones de españoles que buscan un trabajo estable, pues qué suerte han tenido los 27.000 esos ¿no? Una temporalidad enorme, entramos y salimos del mercado laboral constantemente… No, no, no según el Gobierno todo eso es mentira. España bate récord de cotizantes, reduce el paro en octubre como nunca la serie histórica, y además si los salarios no son mejores es porque los pérfidos empresarios son insaciables.

Audio









Pero miren, vamos con la realidad, aunque la realidad ustedes ya la conocen mirando el recibo de la luz, el de la gasolina, el de la hipoteca o todo lo demás. Y basta con ver los datos reales del SEPE, el antiguo INEM, para desmontar la manipulación que el Gobierno hace de la realidad para adaptarla a sus intereses. Bueno, pues más o menos como lo del CIS. Según Sánchez y Yolanda Díaz en España hay menos de tres millones de parados, una cifra que tampoco es para presumir; hasta adulterada esatasa dobla la media europea. Pero luego tú te vas a la letra pequeña y te das cuenta que todo va a peor y de que lo único que ha cambiado es la manera de llamar a las cosas para esconderlas. A los 2,9 millones de parados hay que sumarle, de entrada, casi otro medio millón que está parado pero el gobierno no lo contabiliza; son los ocupados en formación y los que están en situación de disposición limitada, que busca un tipo de empleo específico pero no lo encuentra; más los que están en ERTE, que esos son pocos. Y todo ello hace que los inscritos reales en el SEPE sean, de entrada, 3,4 millones de personas.









Y luego, hay más sorpresas: en octubre se firmaron 260.000 contratos de fijos discontinuos, 174.000 a tiempo parcial; o sea hay 450.000 personas más que, o bien no trabajan durante buena parte del año pero que no figuran en el paro, aunque lo cobren; o trabajan técnicamente pero en unas condiciones precarias. Luego si a eso añaden que el Gobierno dopa el mercado laboral con empleo público, 140.000 para educación y bueno, desde hace 6 meses el 66 % de todo el trabajo creado en España es para la Administración Pública.

Es decir, que si quitas y desestacionalizas los datos de la Seguridad Social, le quitas el dopaje de empleo público, lo que te sale es que se crea menos empleo de verdad que en 2019; y que la empresa privada ha dejado de contratar en octubre. Esta es la realidad deEspaña.

El socorrista que este verano veían en la piscina, hoy no tiene trabajo pero no aparece en el paro porque el Gobierno obligó a su empresa hacerle un contrato indefinido para poder llamarle fijo discontinuo a lo que es un parado de toda la vida, y todo es así en España. Toda es esa misma mentira, la mentira de la cuenta del paro hay que desmontarla diariamente porque es que si no, nos toman por tontos.

Audio









EL AVISO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO AL GOBIERNO: LO PAGARÁN LOS CLIENTES





Luego viene elBanco Central Europeo, como les decía antes, y le dice al Gobierno que si pone en marcha el impuesto a la banca lo van a pagar los ciudadanos; y como quien oye llover, todo lo que digan la AIReF, Bruselas, el FMI y el Banco de España es mentira o se puede maquillar. ¿Qué es lo que le ha dicho el Banco Central Europeo? Que poner un tributo a los bancos españoles es no entender el mundo en el que vives, porque lo único que haces es lastrar la competitividad y la capacidad de financiación de tu propio sistema bancario, es decir, de una tacada ha llamado al gobierno ignorante por no entender cómo funciona la capitalización de los bancos, y le ha llamado irresponsable por debilitar a las entidades que operan en España. Y, otra cosa importante que dice, como ya le he dicho, es que si aplica en ese nuevo impuesto es legítimo que los bancos españoles se lo repercutan a los clientes, que es justo lo que el Gobierno quiere prohibir por ley. Pero eso de prohibir por ley según, hombre ya sabemos que puede ser un brindis al sol, si los bancos y las eléctricas recurren y la interpretación que hacen los tribunales es parecida a la que hace el Banco Central, al final, los clientes acabarán pagando el pato del impuesto como pasa siempre, como pasa siempre.

Audio









LOS FONDOS EUROPEOS EN RIESGO





También se verá que es lo que pasa con los fondos europeos, fondos de los que dependen, sin ir más lejos el proyecto de Maersk que les he contado para hacer dos plantas de metanol, etc, etc. Bueno, pues el run run de que la ejecución de losfondos va demasiado lenta, ya es imparable, y ya tampoco se crucifica a los que se atreven a decir que Bruselas no descarta congelar una parte de los fondos, como en diciembre España no sea capaz de explicar qué está haciendo con ese dinero. O haber puesto en marcha el sistema digital de auditoría, que no lo hacen, ahora van con simples hojas de cálculo. Estas son las pequeñas o grandes tomaduras de pelo de este gobierno nuestro, pero quédese con esa idea fundamental que le he vendido, que es una idea de contabilidad.





LA REALIDAD DEL PARO





Es cierto que el paro baja 27.000 personas y que la afiliación sube 130.000, pero la celebración de esta cifra histórica tiene mucho de mentira porque los cambios en el mercado de trabajo han roto la serie histórica. Estamos comparando, como les decía antes, churras con merinas. ¿Se puede tener un contrato fijo para trabajar 2 horas? Sí, es un contrato fijo, cotiza a la Seguridad Social; ¿a eso lo podemosllamar un empleo?, desde luego no de calidad, claro. Bueno, pues las estadísticas lo computan como empleo fijo; o sea el 62% de las nuevas contrataciones son contrataciones a tiempo parcial o fijos discontinuos, que es la figura que está sustituyendo al antiguo contrato temporal. Y eso se ha incrementado en medio millón de personas en lo que va de año. Pero no sabemos si están trabajando no, porque no figuran en las cifras de desempleo.