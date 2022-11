Luis del Val: “Las tasas de suicidio entre personas trans, ronda el 42% entre los 18 y los 44 años”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su empeño por la Ley Trans:

Hay una ministra que repite a menudo que se va a dejar la piel, y ya no sé si eso es una anáfora, una metáfora, o un anuncio de suicidio, porque si se deja la piel se va a morir, como saben en la sección de quemados de cualquier hospital de España. Claro, que ella los informes médicos no los aprecia en absoluto, y no pidió siquiera una opinión, cuando se puso a redactar la llamada Ley Trans, y, ahora, los colegios de médicos, psiquiatras y neurocirujanos, han manifestado sus reparos a una frivolidad que, de momento, ya está dejando secuelas. En un hospital de Madrid, dicen que tenían un caso al año de persona que acudía a comentar si, en su problema, lo mejor no sería cambiar de sexo y, tras la publicidad de que, si te sientes mujer u hombre, no hace falta más que tu palabra, las consultas se han multiplicado por veinte. Y eso, sin haberse discutido siquiera en las Cortes.

En ningún país, de los casi 200 que hay en el mundo, existe un derecho a cambiar de sexo a los 16 años, por propia voluntad, lo que quiere decir que el mundo está equivocado, hasta que llegó esta ministra para rescatar al mundo de tanto atraso, dispuesta a dejarse la piel. O tiene razón el mundo, o tiene razón la ministra. Una ministra, por cierto, que nunca contestó a las oficiales preguntas que le hicieron sobre el porcentaje de filicidios a manos de hombres y mujeres. Al final, contestaron desde Justicia, y de los cincuenta asesinatos de niños en España, en los últimos 15 años, 26 los cometieron sus madres, y 24 sus padres. Pero es que si hacemos una encuesta improvisada, por la calle, y preguntamos dónde los hombres matan más a las mujeres, si en España o en Alemania, apuesto una cena en un restaurante caro a que la respuesta es en España. Bueno, pues es al revés, pero la chica ésta, que pretende dejarse la piel, está tan dedicada a la propaganda, que nos ha hecho creer que somos unos monstruos. Y hay monstruos, claro, y los debemos neutralizar, juzgar y condenar, pero también hay un sectarismo desbocado, que causa mucho daño, y una frivolidad irresponsable que puede costar vidas. Porque las tasas de suicidio entre personas trans, ronda el 42% entre los 18 y los 44 años. Es decir, que esta chica intentará dejarse la piel, pero docenas de personas pueden dejarse la vida y ser empujadas hacia la muerte.

