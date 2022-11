Luis del Val: “Todo crece, menos la vida de Olivia, segada sin piedad”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el asesinato de la pequeña Olivia, de seis años, a manos de su madre; y del silencio del Ministerio de Igualdad y de muchas ante este trágico crimen:

Dice Federico García Lorca: “Todas las tardes en Granada, todas las tardes se muere un niño. Todas las tardes el agua se sienta a conversar con sus amigos”. ¿Qué le dirá el agua a las amigas de Olivia? ¿Cómo les contarán a esas niñas la manera en la que ha muerto, sin confundirlas, sin hacerles dudar que quién más le quiere es su padre y su madre? A veces, la única manera de contarles las cosas a un niño es ayudarte de la mentira misericordiosa. Ni siquiera los adultos tenemos respuestas cuando aparece Medea, o el medeo que, cada unos años, en este país, ordena a su cobarde y podrida venganza matar a su propio hijo.

La muerte de Olivia me ha traído el recuerdo de mi Calíope, cuando tenía seis años, de su mirada interrogante ante casi todo, de su verborrea y de su vivacidad, y de los seis años de mis nietas -ya una fotografía antigua- porque todo crece, menos la vida de Olivia, segada sin piedad, cuando su vida era un largo camino que tendría que recorrer, con sus anticlinales de risas, y sus sinclinales cargados de lágrimas, que así es la vida: una sucesión de subidas hacia la felicidad, y bajadas hacia la desgracia. Ya es un despropósito, una estúpida revolución incomprensible, que un padre entierre a un hijo, pero cuando llega el estupor, que te paraliza por su enorme carga de terror incomprensible, es cuando el autor de la muerte, el verdugo protagonista corre a cargo de un padre o una madre.

Por cierto, ese estúpido silencio del ministerio, ese mutismo insultante, no es por el respeto a la presunción de inocencia -no te creo hermana, no, no te creo- sino por esa estupidez empecinada de que la maldad sólo anide en un bando y en un sexo, y a que sólo tengan presunción de inocencia las mujeres, y que allana el camino de la maldad para poner injusticia en las custodias y en las separaciones. Pero no molesten a las tontas, que igual han encargado una tarta, mientras el agua, de Granada, de Vigo, o de cualquier otra ciudad, habla con las niñas para intentar explicarles que Olivia se ha ido a jugar a un jardín, donde siempre hay un columpio libre, y nadie te dice que te abrigues, y no es obligatorio comer verduras, y los padres y las madres cuidan a sus hijos, y les cantan, y les protegen, y nunca, nunca, son ladrones asesinos de sus vidas.





