Luis del Val: "La madre de todos los botellones se va a celebrar el 14F en Cataluña"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las elecciones catalanas del 14 de febrero:

"Si se indigna al ver un botellón de jóvenes al aire libre, o fiestas en recintos cerrados, prepárese para la madre de todos los botellones, que se va a celebrar el próximo 14 de febrero, en Cataluña. Casi mil recintos repartidos por toda la autonomía, y ningún tipo de restricción. Podrán acudir enfermos de Covid, asintomáticos o sintomáticos, y personas sometidas a cuarentena. Antes no podrán salir ni a comprar el pan, pero el día del botellón electoral, de siete a ocho de la tarde hay barra de voto libre para enfermos y contagiados.

¿Y qué les sucederá a los más de ochenta mil ciudadanos que estén en las mesas electorales? Bueno, no lo sé. Antes del día del botellón, estará prohibido que en las casas familiares se reúnan más de dos unidades convivientes y más de seis personas. En la mesa electoral, entre representantes de los partidos y la mesa, propiamente dicha, habrá unas 12 personas, que superarán en un 600% lo establecido. Deberán mantener una distancia de metro y medio, o sea, que las mesas serán de 18 metros, digo yo. Y, además, la Junta Electoral, supone que estos ciudadanos son expertos en el uso de esos trajes, como de astronautas que emplean los médicos y personal de enfermería, porque se lo tendrán que poner ellos mismos. Además, como la gente irá a votar con la mascarilla, deberán comprobar su identidad sólo por los ojos, o pedir que se quiten la mascarilla, que es más peligroso.

No hay que ser un adivino para saber que, a la semana del botellón electoral habrá una cuarta ola en Cataluña, y una catarata de aumento de muertes que a nadie parece importarle. Y el PP y Ciudadanos, que repitieron hasta el hartazgo que la ola de marzo fue por la manifestación feminista -unos cientos de miles de personas- no dicen nada de movilizar a cerca de cuatro millones de votantes, saltándose todas las precauciones establecidas. No son los únicos. Parece que el Tribunal Supremo va a ser también cómplice de esta inmensa insensatez, de este disparate, que el sentido común invitaría a aplazar, porque es más urgente la salvación de vidas humanas que unas elecciones. Vamos a ser el asombro de Europa: delincuentes dando mítines y enfermos de covid paseándose por toda la región. Y, casi todos, cómplices de la tragedia".

