Luis del Val: "AstraZeneca debe aclarar que no especula con la vida de los europeos"

"En una disputa entre la Unión Europea y unos laboratorios farmacéuticos, siempre me pondré al lado de la Unión Europea. Y no tengo ningún prejuicio contra los laboratorios: invierten grandes cantidades de dinero en investigación, y gracias a esa inversión se descubren remedios que alivian o curan algunas enfermedades, y los laboratorios obtienen beneficios, porque no son la Cruz Roja o Cáritas, sino empresas privadas, y a mí me parece bien. Algunas veces el dinero dedicado a la investigación no da sus frutos y pierden dinero. Otras, se logran descubrimientos y ganan dinero. Nada que objetar.

Lo que sucede es que estamos en una situación grave y extraordinaria, algo parecido a una guerra, y en una guerra lo primero que hacen los estados mayores es ocupar las industrias y los laboratorios. Las primeras para tratar de cambiar su producción hacia material bélico y, las segundas, porque los medicamentos son productos estratégicamente sensibles. Y no estoy abogando por la expropiación, sino señalando la obviedad de que no es tiempo de egoísmos comerciales, sino de claridad.

"AstraZeneca no puede jugar con esto"

Ayer, me sorprendió que AstraZeneca dijera que no iba a acudir a una cita que tenía con un cliente llamado Unión Europea. Ya sé que la central está fuera de la Unión Europea, pero es un cliente muy importante, y AstraZeneca, por ejemplo, sólo en España, tiene 740 empleadosentre Madrid y Barcelona. Y debe aclarar que no especula con la vida de los europeos, desviando partidas de vacunas, porque de no hacerlo la gente se enfadará. En todo el mundo occidental. Y como hay mucho descabezado, y mucho populista, los enfados pueden degenerar en protestas, y no me gustaría nada que hubiera escraches contra los empleados que, entre Arturo Soria y la M-30 trabajan en la sede AstraZeneca en Madrid, y que no tienen ninguna culpa de que algún directivo del laboratorio no haya calculado los riesgos de sus acciones.

No se trata de derecho mercantil, ni de interpretación de contratos, sino de vidas y de muertes, y, ayer, sólo en este país, murieron cientos de personas. YAstraZeneca no puede jugar con esto, porque el juego es peligroso, muy peligroso, todo lo peligroso que generan las situaciones extraordinarias. Y esta lo es en muy alto grado".

