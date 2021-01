El lado más crudo de la pandemia: los jóvenes son el 20% de los contagios y los mayores, el 86% de las muertes

Que la situación de la pandemia es grave ya lo sabemos y que ha afectado en su gran mayoría a nuestros más mayores también es, desgraciadamente, una realidad. Según el Ministerio de Sanidad han sido 57.291 personas las que han fallecido desde que llegó la pandemia de coronavirus a nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística (INE) rechaza estas cifras y aseguran que podrían ser más.

No obstante, se ha publicado el último informe sobre la situación de la covid-19 en España elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que recoge todos los casos de contagios, fallecidos e ingresos notificados, así como de incidencia, entre el pasado diez de mayo y el 20 de enero de 2021. En COPE.es hemos querido desgranar estos últimos datos para ver de qué forma se ha comportado el virus entre las fechas comprendidas y de qué forma ha afectado a los ciudadanos según su franja de edad. A modo de aclarción, hemos considerado que la franja de edad de los jóvenes es de quince a 29 años, ya que los menores de catorce no muestran datos especialmente reseñables y se ha demostrado que los efectos del virus no son graves.

Casos positivos y hospitalizados por coronavirus

Los datos del informe revelan que los jóvenes de entre quince y 29 años representan un 20,38 por ciento de todos los contagios posteriores al diez de mayo. Sorprende también cómo se van reduciendo estos porcentajes desde esta franja de edad. Las personas de entre 40 y 49 son un 16,08 por ciento; entre 50 y 59 un 14,71 por ciento y los de 60 a 69 años un 9,25 por ciento.

Las personas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años suponen el 5,91 por ciento de los casos positivos, mientras que los mayores de 80 el 6,52 por ciento. Es decir, el 12,43 por ciento de los pacientes con coronavirus tenían más de 70 años.

De todas las personas que se contagiaron entre el diez de mayo y el veinte de enero, tan solo el 5,71 por ciento requirió ser hospitalizada. No obstante, lo datos más preocupantes comienzan aquí. Del total de hospitalizados entre esas fechas (124.474), los jóvenes entre quince y 29 años suponen tan solo el 2,88 de los ingresos. Sin embargo, en el otro extremo están las personas entre 70 y 79 años, de las que el 19,29 tuvieron que ser ingresados. Una cifra que se dispara hasta el 31,17 por ciento en el caso de las personas mayores de ochenta años. ¿Qué significa eso? Que el 50,46 por ciento de todas las personas ingresadas son personas con más de 70 años, una cifra que destaca con el 2,88 de los más jóvenes.

El lado más crudo de la pandemia: ingresos en UCI y fallecidos

La presión hospitalaria ha sido uno de los asuntos que más ha preocupado con la llegada de la pandemia. No se trataba tanto del número de contagios sino de todos aquellos que requerían de hospitalización ordinaria y en los casos más graves, en las Unidades de Cuidados Intensivos, donde las camas eran muy limitadas. Lo vimos durante la primera ola de la pandemia, lo vivimos en la segunda y lo estamos experimentando de nuevo en la tercera. Los sanitarios están pidiendo a la población autoconfinarse al ver cómo las UCI vuelven a llenarse y la cifra de fallecidos diarios crece cada vez más.

Con los datos que ya hemos extraído anteriormente, con los que hemos visto que los jóvenes entre 15 y 29 años supusieron el 2,88 de los ingresos ordinarios y los mayores de 70 supusieron el 50,46, hemos querido comprobar cuántas personas han requerido de un ingreso en la UCI, que fueron un total de 10.742 personas entre pasado el diez de mayo y el 20 de enero de 2021. En los datos que recoge el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hemos podido apreciar que de esta cifra total de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos, los jóvenes entre quince y 29 años supusieron tan solo el 1,71 por ciento de los ingresos. Sin embargo, las personas de entre 70 y 79 fueron el 27,25 y las mayores de 80 el 6.96. Si sumamos ambos porcentajes, el 34,21 por ciento tuvieron que ser ingresados en UCI.

No obstante, los peores datos, y los que demuestran la crudeza con la que se ha portado la pandemia de coronavirus con nuestros mayores, es el porcentaje de fallecidos. Entre el 10 de mayo y el 20 de enero han fallecido, según el informe del Instituto de Salud Carlos III, 25.135 personas a causa del virus. De esta cifra, el 0,17 por ciento eran jóvenes de entre 15 y 29 años (45 víctimas).

El 19,46 por ciento de los fallecidos tenían edades comprendidas entre los 70 y los 79 años con un total de 4.893 decesos y la peor parte se la han llevado las mayores de 80, que suponen el 66,28 por ciento del total de todos los fallecidos en las fechas indicadas en el informe (fueron 16.661 fallecidos).

¿Qué significa esto? Que el 85,74 por ciento de los fallecidos han sido personas mayores de 70 años. Una cifra escandalosa que llama la atención porque son, precisamente, las personas que menos se contagian del virus. Recordemos que tan solo el 12,43 de personas se contagiaban del virus. Una cifra muy baja comparada con el 20,38 por ciento de los contagios que suponían los jóvenes entre quince y 29 años.

¿Qué ocurre con los niños?

En el caso de los menores, ya sabíamos desde el principio que eran menos propensos a contraer el virus. De hacerlo, no tenían mayores complicaciones. Tanto es así que según el informe del Instituto de Salud Carlos III revela que tan solo el 1,16 por ciento de los menores de dos años se han contagiado de coronavirus. En el caso de los niños entre dos y cuatro años asciende ligeramente hasta el 1,74 por ciento, mientras que los menores entre cinco y catorce suponen el 8,76 por ciento de los contagios totales. Esto significa que los menores de catorce años, en los que se incluyen todas las edades, suponen tan solo el 11,66 por ciento de los casos positivos por coronavirus.

En este caso, los niños comprendidos en estas franjas de edad tan solo suponen el 5,09 por ciento de los ingresos en los hospitales. En este sentido, tan solo el 0,6 por ciento requieren de hospitalización en UCI (66 menores) y el 0,12 han fallecido a causa del mismo (22 víctimas).