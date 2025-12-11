Pilar García de la Granja, sobre las estafas en internet: "Mira muy bien donde te metes, hay webs que son copias de orfebrería china de la página de tu banco, y olvídate de tu dinero"

El imparable aumento de las ciberestafas ha llevado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. La periodista Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE, ha analizado la creación de una brigada especializada para combatir un problema que aterroriza a los bancos y asociaciones de usuarios financieros. Estas entidades han solicitado medidas urgentes ante una situación que consideran crítica y que ha experimentado un crecimiento desbordado en los últimos años.

Las cifras expuestas por la periodista económica son alarmantes. En el año 2016 se registraron en España un total de 70.100 delitos por estafas informáticas. El año pasado, esta cifra se disparó hasta los 414.000 delitos, lo que supone un crecimiento del 490% en menos de una década. Estos datos, según García de la Granja, "muestran la magnitud de este tipo de infracciones penales sobre el conjunto de la criminalidad que se desarrolla en España".

Una brigada para estudiar el fraude

La respuesta del Ejecutivo ha sido la creación de un grupo de trabajo formado por miembros de los ministerios de Economía y Transformación Digital, así como por representantes de la banca y las empresas de telecomunicaciones. El objetivo, según explicó Pilar García de la Granja con cierta ironía, es "estudiar cómo abordan el tema", lo que se traduce en "más estudios y más sueldos". Sobre el papel, la idea es que este equipo actúe como un mecanismo de alerta temprana y de respuesta contundente para proteger a la ciudadanía.

Durante el programa, dirigido por Jorge Bustos, se destacaron algunos de los métodos más comunes utilizados por los ciberdelincuentes. Pilar García de la Granja mencionó estafas como hacerse pasar por un hijo que necesita dinero a través de un SMS o llamadas telefónicas que suplantan la identidad del banco. La periodista define a los responsables como "ladrones ocultos bajo esa identidad robada al propio banco". El propio Bustos compartió que recientemente casi fue víctima de una estafa por parte de una falsa empresa de energía.

Ciberestafas en aumento

La amenaza de la inteligencia artificial

Uno de los mayores temores actuales es el papel que la inteligencia artificial puede jugar en la sofisticación de estos delitos. Pilar García de la Granja advirtió de que "está todo el mundo horrorizado con lo que puede llegar" en referencia a las nuevas tecnologías. Esta preocupación es compartida por expertos en ciberseguridad, que ven en la IA una herramienta capaz de potenciar la efectividad y el alcance de las estafas digitales, haciendo cada vez más difícil para el usuario medio distinguir un fraude.

Hay webs que son verdaderas copias de orfebrería china de la web de tu banco" Pilar García de la Granja Experta económica

La periodista también puso el foco en la perfección que han alcanzado algunas estafas, como la clonación de páginas web de entidades bancarias. "Hay webs que son verdaderas copias de orfebrería china de la web de tu banco, y olvídate de tu dinero", sentenció. Ante este panorama, tanto García de la Granja como Jorge Bustos coincidieron en la importancia de la prevención, recomendando a los oyentes no coger nunca llamadas de números desconocidos y, sobre todo, "jamás pinchar en un enlace que te manden por mensaje".