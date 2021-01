Un colectivo de 900 personas solicita ayuda al Defensor del Pueblo catalán para no formar parte de una mesa electoral en las elecciones de Cataluña del 14 de febrero. MembresMesa2021, que es el nombre del grupo, amenaza incluso con estar dispuestos a pagar las multas por no acudir por precaución sanitaria.

Gustavo Pérez, portavoz de este grupo, explica en 'El Cascabel' que “estoy convocado como suplente de primer vocal, quería aclarar que no es que no me quiera presentar, nuestro grupo lo único que promueve es un derecho a la salud y a la integridad física, en ningún momento promovemos la objeción a la mesa”, asegura.

El portavoz del colectivo se ha mostrado tajante en su entrevista en TRECE: “Nos parece demencial lo que están haciendo, tengo testimonios de muchos miembros realmente dramáticos y están pasando por unos niveles de ansiedad y de estrés tremendo, la verdad es que esto asusta”.

“El grupo fue creado por tres personas el domingo pasado ante la indignación y el desamparo que sentimos ante la ley, creamos un hashtag en Twitter, se fue uniendo gente y la última vez que he mirado éramos casi 4.000 personas”, explica Pérez en ‘El Cascabel’. “Hoy se ha presentado una queja al defensor del pueblo de Cataluña, hemos podido recoger 1.030 firmas para poder hacer el documento y estamos a la espera de que nos contesten”.

Tanto están convencidos de no querer poner en riesgo su salud, que aseguran estar dispuestos a hacer frente al pago de la multa por no acudir a la mesa: “La verdad es que la ley contempla penas de hasta 24 meses de multa y penas de prisión de entre 3 meses y 1 año. En mi opinión personal, sí estaría dispuesto a pagar la multa porque yo valoro mucho más la salud que el dinero. Pero te arriesgas a una condena de prisión, hablamos de un tema serio, nos encontramos totalmente desamparados ante la ley. No nos negamos a ir a la mesa, al contrario, yo me voy a presentar a la mesa el 14 de febrero”.