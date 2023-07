Del Val, sobre el punto en el programa de Díaz que protagoniza la prensa: "Hay que agradecer su sinceridad"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en una de las medidas incluidas en el programa electoral de Sumar, retirada en última instancia. La creación de un'Estatuto de la Información'parasancionar e incluso expulsar de la carrera periodísticaa los que manipulen y desinformen.



Vídeo



Debo confesar que albergo muchas esperanzas en Yolanda Díaz. Ese comunismo con fondo de armario que no tiene nada que ver con ese comunismo 'vintage', y que viene a ser una armoniosa mezcla de pasarela Cibeles y Lenin en sus días buenos. Yolanda Díaz es la descubridora del contrato fijo discontinuo que permite manejar las estadísticas con la misma alegría que Tezanos, pero sin tener que desprestigiarse tanto. El que firma un contrato fijo discontinuo puede trabajar un par de meses al año, pero nunca cuenta como parado.

Si Yolanda tiene suerte y Sánchez gana las elecciones, me imagino que podría ser nombrada Ministra de Sanidad y entonces, bajaría la lista de enfermos en España de una manera que asombraríamos a toda la Unión Europea. Porque Yolanda crearía el sano fijo discontinuo.Todos estaríamos sanos y no habría ningún enfermo. Bueno sí, claro, pero no contaría como enfermo sino como un sano en trance de curarse. O sea, el sano discontinuo.

Pero lo que abre muchas más esperanzas es la promesa de despachar a los periodistas que manipulen. Nada de juicios y pérdidas de tiempo, una ley nueva que le lleve a reciclarse al periodista en repartidor de publicidad. Y de paso, vamos a cargarnos ese artículo 20 de la Constitución para que doña Yolanda no se sienta molesta. ¿Y cómo se sabrá que el periodista ha manipulado? Pues lo que dictamine doña Yolanda, que tiene hecho un máster en Galicia de manipulación con el Partido Comunista, después con la Marea, luego con Podemos, después otra vez con la Marea, otra vez Izquierda Unida y Podemos, y ya Sumar, que es con Podemos, pero sin Podemos.

Con Yolanda en el poder sin enfermos en ningún hosptal, salvo unos pocos sanos discontinuos, y con los periodistas echados de la profesión, esto se va a parecer a la Rusia de Putin, pero en civilizado. Nada de que los periodistas se caigan por las ventanas, los atropelle un automóvil o se envenenen por imprudentes, que es que los periodistas beben de todo, sino prohibirles que trabajen en ningún medio y que se dediquen a otras cosas.

Hay que agradecer la sinceridad del programa de doña Yolanda y tiene razón, nada más cómodo para gobernar que un totalitarismo de rostro amable, un comunismo con fondo de armario y los periodistas que solo elogien, pero sometiendo sus textos a censura previa, no se vayan a pasar de listos. Gracias doña Yolanda.





Las fotografías de la semana de Luis del Val

Del Val, sobre la propuesta del PP del castellano: "Están a tiempo de rectificar o perseverar en el error"

Del Val, sobre la condena a una periodista: "El derecho a la información es un derecho de todos"

Luis del Val: “Resulta que la campaña electoral, ni siquiera ha empezado, y se inaugura el próximo viernes”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Herrera, sobre las posibilidades de Sánchez para volver a ser presidente del Gobierno

Esta mañana, Carlos Herrera en su monólogo ha analizado la situación de la carrera electoral y la posición en la que se encuentra Pedro Sánchez y el PSOE ahora mismo.



Señalaba el comunicador de 'Herrera en COPE' que “hay posibilidades de que Sánchez repita como presidente del Gobierno"