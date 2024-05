Sigüenza quiere abrazar su catedral por el 9º Centenario de la Reconquista

Hace 6 años, en 2018, con motivo del 850 aniversario de la consagración de la catedral, lo intentaron pero no lo consiguieron. Ahora quieren volver a intentarlo por el 9º centenario de la Reconquista y así sacarse la espina de entonces.

Una cadena homana que no solo quiere abrazar la catedral, si no que pretende también abarcar la iglesia de San Vicente, bajarán por las calles de Villegas y Travesaña Alta, bajando luego por la calle Mayor, hasta llegar de vuelta a la puerta de la Catedral. "Estimamos que nos hagan falta unas mil personas, que no es tan fácil de conseguir, es un cuarto de nuestra población", son las palabras de Arantxa Pérez, concejal de turismo de Sigüenza, que precisamente porque es consciente de que no es tarea fácil reunir a mil personas que conformen esa cadena humana, recalca que no es excluyente y que se puede unir todo el que vaya el sábado a Sigüenza a visitar la que es una de las catedrales más bonitas de toda España.

No es este el único evento de un fin de semana que comenzará el viernes,17 de mayo, con la conferencia “La Reconquista de Sigüenza y el renacer de una ciudad, hoy Candidata a Patrimonio Mundial” por parte de Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de Sigüenza. Será en la Iglesia de San Vicente, a las 20 h. En ella explicará porqué en el IX Centenario es importante destacar la repoblación que tras la reconquista de la ciudad se llevó a cabo en Sigüenza y en todo el territorio que media entre el Dulce y el Salado, y que en la actualidad ya está incluido en la Lista Indicativa de la UNESCO.

El sábado, 18 de mayo, y como preludio del abrazo, volverá a reproducirse el concierto de Toque Manual de Campanas en la catedral de Sigüenza, a las 12:00h. Concierto que vuelve a contar con la colaboración del Cabildo de la Catedral y de la Asociación Campaneros de Madrid. La UNESCO declaró, en 2022, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el toque manual de campanas. Las campanas, tradicionalmente, daban avisos al pueblo, convocaban a la comunidad, marcaban los horarios de pasto o de rezo. Por todo ello, un grupo de campaneros venidos de toda España volverán a reproducir alguno de estos toques, procedentes de distintos lugares, de manera manual, en el campanario de la Catedral.

Y, por último, el domingo, 19 de mayo, tendrá lugar un concierto de la Banda de Música de Sigüenza en la Ermita de Santa Librada, como homenaje al progreso en su reconstrucción. Fue con las reliquias de esta santa con las que se fundó, tras la reconquista, la nueva catedral seguntina.