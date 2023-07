Del Val, sobre la condena a una periodista: "El derecho a la información es un derecho de todos"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en la condena del Tribunal de Huelva a una periodista por publicar informaciones procedentes del sumario de un juicio.

Hasta hace poco, las reglas estaban claras: los periodistas publicaban información u opinaban en sus medios, y los jueces declaraban inocente o culpable al acusado, e imponían multas y cárcel a los condenados. A nadie se le ocurría que los periodistas dictaran sentencias, y que los jueces ordenaran lo que debía publicar una emisora de radio o un periódico.

Bueno, pues un Tribunal de Huelva ha condenado a una periodista a dos años de cárcel por publicar algunas informaciones procedentes del sumario de un juicio. No por mentir, por calumniar, por insultar, por falsear, no, sino por publicar lo que los propios jueces habían escrito en el sumario.

El sumario es secreto, sí, pero los periodistas no van con una ganzúa y una linterna sorda, por la noche, y fuerzan la puerta de los juzgados, y registran los despachos, y miran los sumarios, y les hacen fotografías, porque eso sería un delito muy serio.

Cuando un periodista publica algo que viene en un sumario, que sigue bajo secreto, es porque se lo ha proporcionado un juez, un fiscal, un abogado de las partes, o un funcionario del juzgado.

Quienes se saltan el secreto son ustedes, jueces, fiscales, abogados y funcionarios. Y lo que hace el periodista, cuando tiene una información fidedigna, trabaje en Nueva York, en París o en Huelva, es publicarlo, porque esa es su obligación. Y ese derecho a la información no es una bula especial del periodista, sino un derecho de todos los ciudadanos que está vigente en todas las democracias del mundo, menos, al parecer, en Huelva.

La sentencia se recurrirá, y puede que llegue al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, que tiene una idea muy clara del derecho a la información de los ciudadanos y del derecho de los periodistas a cumplir con su obligación y no revelar sus fuentes.

Porque si este disparate sigue adelante, se habrá acabado la libertad de información, porque nos pondremos ante el micrófono pensando si algún juez considerará que lo que decimos no es relevante y nos va a meter en la cárcel. Son ustedes los responsables de vigilar el secreto del sumario. Y, o son vagos, o son torpes, o son irresponsables. Pero no carguen su torpeza metiendo en la cárcel a periodistas. Eso sí, van a conseguir renombre y popularidad. Pero no olviden que hasta hay tontos que llegan a ser muy conocidos.