Luis del Val: “Las tasas de suicidio entre personas trans, ronda el 42% entre los 18 y los 44 años”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su empeño por la Ley Trans:









Hay una ministra que repite a menudo que se va a dejar la piel, y ya no sé si eso es una anáfora, una metáfora, o un anuncio de suicidio, porque si se deja la piel se va a morir, como saben en la sección de quemados de cualquier hospital de España. Claro, que ella los informes médicos no los aprecia en absoluto, y no pidió siquiera una opinión, cuando se puso a redactar la llamada Ley Trans, y, ahora, los colegios de médicos, psiquiatras y neurocirujanos, han manifestado sus reparos a una frivolidad que, de momento, ya está dejando secuelas. En un hospital de Madrid, dicen que tenían un caso al año de persona que acudía a comentar si, en su problema, lo mejor no sería cambiar de sexo y, tras la publicidad de que, si te sientes mujer u hombre, no hace falta más que tu palabra, las consultas se han multiplicado por veinte. Y eso, sin haberse discutido siquiera en las Cortes.