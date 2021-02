Luis del Val, sobre el cambio de sede del PP: “Al que haya tenido la idea, despáchenlo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la decisión del PP de cambiar la sede del partido de Génova 13

El PP tiene derecho a vender su sede, a alquilarla, a reformarla, incluso a poner en las paredes ese papel pintado que incita a terminar cuanto antes la tarea para poder salir a la calle. Ahora bien, le va a quitar muchos votos poner a la venta el edificio, precisamente ahora que el mercado inmobiliario, en general, está a la baja, y en particular el mercado de oficinas. El aumento del teletrabajo ha tenido como consecuencia que sobren despachos en las empresas, y las fusiones bancarias han puesto en oferta suntuosas sedes de sucursales vacías. Ni pensar en reformar el interior del edificio de la calle Génova para hacer estudios para solteros o singles que dicen los pijos, porque los Ninis no se lo pueden permitir, y los que se lo pueden permitir ya están emparejados y con un niño. Vamos a ver ¿a qué incompetente se le ha ocurrido poner a la venta unas oficinas, cuando las oficinas entran a tropel por las puertas de las gestoras inmobiliarias, y los agentes se hacen mayores sin poder venderlas? El error grave no es poner a la venta la sede, el insensato error es hacerlo ahora, cuando al más cazurro de los constructores no se le ocurría ponerse a levantar oficinas.

Si algo caracteriza al PP es lo aburrido que suelen ser sus líderes y el buen manejo de la economía. Llegó Aznar al Gobierno, con un paro que había dejado Felipe González de los de la UCI, y subió el empleo. Llegó Zapatero, y volvió a subir el paro. Ocupó Rajoy la Moncloa, y el paro descendió a porcentajes tranquilizadores. Llega el doctor en Economía, Pedro Sánchez, y sube de nuevo el paro. (Sí, será por la pandemia, pero el caso es que con el PSOE sube el paro y con el PP crece el empleo).

Al que haya tenido la idea, despáchenlo

Lo del aburrimiento de sus líderes el votante del PP lo tenía asumido -y eso que Rajoy, en cercanía, soltaba una sorna galaica que provocaba la sonrisa-. Pero lo malo es que si un votante confía en que ese partido no despilfarrará y aumentará el empleo, y el PP le demuestra ahora que no tiene ni puñetera idea de cómo está el mercado inmobiliario, ha destrozado el capital más importante del partido. Al que haya tenido la idea despáchenlo. A no ser que la idea sea de Casado, y eso sería más grave.

TE INTERESA

Luis del Val: “El peronismo argentino y el secesionismo catalán son bastante parecidos”

Luis del Val: “El lobo mata y destroza a unos 15.000 corderos cada año”