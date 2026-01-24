Francisco: "Tuve que correr al baño, casi no llego tras mi título como campeón del mundo de beber cerveza que me dieron en Punta Cana"

El programa 'Herrera en COPE' ha vuelto a demostrar que las historias de los oyentes superan cualquier ficción. En la sección 'La Hora de los Fósforos', conducida por Alberto Herrera, una conversación sobre los concursos más extraños del mundo ha destapado el espíritu competitivo de la audiencia, con testimonios que van desde la esgrima con sables de luz hasta competiciones de beber cerveza.

Entre todas las llamadas, ha destacado la de Francisco, un oyente que ha compartido su insólita hazaña: se proclamó campeón del mundo de beber cerveza. Todo sucedió durante unas vacaciones en Punta Cana, en un complejo hotelero. "Llegamos allí, digo, mira qué montón de gente hay allí. Nos metemos", ha relatado. Se trataba de un concurso que enfrentaba a huéspedes de varios hoteles, incluyendo americanos y alemanes.

La prueba consistía en beberse un tubo de cerveza del tirón, apoyarlo en la mesa y ponérselo en la cabeza. Francisco no se lo pensó dos veces y se apuntó. Su primer rival, un americano de 130 kilos, le hizo temer lo peor: "digo, la mala suerte que he pedido". Sin embargo, ronda tras ronda, nadie conseguía superarle. "Una ronda, 8, 9 cervezas, todos averiguados, nadie me ganaba", ha asegurado con orgullo, afirmando que todavía conserva en casa el diploma que lo acredita.

La final más inesperada

El momento culminante de la competición ha llegado en la final, cuando Francisco ha tenido que enfrentarse a una mujer. Para su sorpresa, la rival era una joven de apenas 45 kilos que estuvo a punto de arrebatarle la victoria. "No me ganó de milagro", ha confesado el campeón, todavía asombrado por la destreza de su contrincante.

Campeones de todo tipo

La historia de Francisco ha sido solo una de las muchas anécdotas sorprendentes. Otro oyente, Ángel, ha explicado su afición por el Ludosport, una disciplina de esgrima deportiva con sables de luz donde, curiosamente, el actual campeón internacional también es español. Este deporte cuenta con rangos, estilos de combate y torneos a nivel regional, nacional e internacional.

El programa también ha recogido el testimonio de María Pilar, de 90 años, que hace cinco décadas ganó un concurso nacional de poesía de galletas Fontaneda. También el de Maite, una trabajadora de hospital que se llevó un fin de semana en un hotel de cinco estrellas por crear el belén más original con material propio del hospital, como jeringuillas y mascarillas.

La variedad de talentos insólitos ha quedado patente con la llamada de Adrián, quien ganó un curioso concurso al más feo de una discoteca en Albacete. Las historias de 'La Hora de los Fósforos' demuestran que en España hay un campeón para casi cualquier cosa, por extraña que parezca la competición.