González Ferrari: "Pablo Casado podría haber anunciado otras medidas que ayuden más"

Carlos, miro a Pablo Casado y me pregunto quién es el susurrador que le ha llevado a anunciar, como una medida estrella, el cambio de sede. No digo que me parezca mal sino que creo que se trata de una decisión que no lanza ningún mensaje de ilusión, y sobre todo de esperanza, a una militancia que siente la orfandad del liderazgo. Los edificios no son ni gafes ni chorizos, sino sus moradores, y antes de exponerse al bombardeo de los mangantes de Podemos en las redes sociales, podría haber anunciado algunas otras medidas que ayuden a taponar el boquete por el que se le escapan los votantes. Ese chistoso, relleno de bilis que es Echenique, salió ayer rápidamente con un chiste de los suyos, ramplón y peligrosos. Peligroso, porque su compañero del alma, el inventor de la tapadera de Neurona y hombre clave para las decisiones de Iglesias, entre otras las irregularidades en la obra de la sede de los podemitas, sí que puede terminar mudándose en un furgón de la Guardia Civil a Soto del Real, mucho antes que los dirigentes actuales del PP. Juan Carlos Billetero ya está imputado por la emisión de facturas falsas a nombre de la no menos falsa Neurona. A pesar de la inestimable ayuda de la fiscalía general de parte, cualquier día a Sánchez le puede explotar esa bomba fétida con quien se sienta en el Consejo de Ministros.