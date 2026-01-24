Crece la polémica por el accidente de Adamuz: "Buscan la exculpación y no la verdad"

La gestión del accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 45 muertos, continúa generando una intensa polémica. Tras la rueda de prensa del ministro de Transportes, el periodista Antonio Jiménez, en el programa Fin de Semana de la Cope, ha criticado la respuesta del Gobierno. Según Jiménez, en su comparecencia, Óscar Puente ofreció "explicaciones evasivas" y mareó "con tantos y tantos datos técnicos". La impresión del colaborador es que, "más que buscar la verdad, está buscando la exculpación suya y la del gobierno, porque estos son incapaces de asumir responsabilidades".

Falta de mantenimiento y de inversión

Jiménez ha apuntado a un mantenimiento insuficiente de la red ferroviaria española como una de las claves del siniestro. Ha destacado las propias palabras del ministro, quien admitió que la máquina Séneca de Adif, encargada de revisar las vías, "es incapaz de detectar estos fallos". Esta afirmación, para el periodista, es alarmante. Además, ha recordado que el sindicato ferroviario "se quejó ya a principio de semana que las inspecciones periódicas de las vías no se hacía ya con la frecuencia de vida, y que faltaba personal, incluso de vigilancia e inspección".

Las dudas sobre el estado de la infraestructura han sido compartidas también por ingenieros ferroviarios y de Caminos. Estos expertos, según ha explicado Antonio Jiménez, "cuestionan, por ejemplo, la calidad del balasto", las piedras sobre las que se asientan los carriles. El periodista ha concluido que existe un "deficiente mantenimiento" y una "falta de inversión notable", situación que los profesionales del sector denuncian desde la liberalización del mercado con la entrada de más operadores.

Esta situación ha provocado un deterioro en la experiencia de viaje. Jiménez ha lamentado que el que antes era un "motivo de orgullo", ahora se ha convertido en una "odisea". "Ahora es una odisea, es una aventura, y, por supuesto, no puedes trabajar", ha afirmado, relatando que los movimientos bruscos impiden incluso que los ordenadores se mantengan estables en las bandejas, una queja compartida por muchos viajeros.

La respuesta política

En el plano político, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación. Sin embargo, Jiménez se ha mostrado escéptico, vaticinando que el presidente "nos va a marear también con muchos datos técnicos". Frente a la promesa de Sánchez de que "las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno", el periodista ha replicado que "las responsabilidades se materializan, y este gobierno no se caracteriza, precisamente, por eso".