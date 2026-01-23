Mariano, camionero retenido en León: "Si arrancamos, nos amenazan con denunciarnos con 500 euros y robarnos seis puntos, porque eso no sería quitárnoslos"

La llegada de la borrasca Ingrid ha sumido a buena parte del país en un panorama invernal, pero para miles de transportistas se ha convertido en una pesadilla. Es el caso de Mariano, un camionero que ha contado su situación en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito. Lleva 24 horas retenido en Combarros, León, a tan solo 25 kilómetros de su destino en La Bañeza, donde debía dejar el camión para ir a su pueblo.

Escucha el tema del día El temporal de nieve y la histórica decisión con los camiones El tema del día Escuchar

La Guardia Civil, según relata, les ha comunicado que no podrán moverse hasta el domingo a medianoche por órdenes del ministerio. La impotencia es máxima, ya que asegura que "la carretera está limpia como un día normal". Lo más grave, denuncia, es la advertencia que han recibido: "Si arrancamos, nos amenazan con denunciarnos con 500 euros y robarnos seis puntos, porque eso no sería quitárnoslos, sería robarnos".

Si arrancamos, nos amenazan con denunciarnos con 500 euros y robarnos seis puntos, porque eso no sería quitárnoslos"

EFE Guardias civiles revisan los 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulan hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' permanecen embolsados desde esta madrugada en áreas de servicio de Mombuey y Quintanilla de Urz en la provincia de Z

Una decisión 'sin precedentes'

Mariano, que se inició en el transporte con su padre a los 16 años, asegura no haber vivido nunca una situación similar. "Esto es la primera vez que lo hacen, restringir la circulación porque les sale de los pantalones", afirma, añadiendo que los propios agentes de la Guardia Civil "no entienden la situación". Lo normal, insiste, sería parar mientras la vía está mal y permitir la circulación en cuanto mejora.

Su indignación es compartida por otros compañeros de profesión. Desde La Bañeza, el transportista Anuel ha declarado en 'Mediodía COPE' que la situación es insólita. "Llevo 35 años haciendo internacional, y esto solamente pasa en España", critica, señalando la falta de previsión en comparación con países como Austria o Escandinavia, donde nevadas mucho más intensas no paralizan la actividad.

Llevo 35 años haciendo internacional, y esto solamente pasa en España"

EFE Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulan hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' permanecen embolsados desde esta madrugada en áreas de servicio de Mombuey y Quintanilla de Urz en la provincia de Zamora debido al temporal de nieve

Riesgo de desabastecimiento

La patronal de transportistas advierte que esta parálisis podría provocar la falta de algunos productos en los supermercados durante el fin de semana. Ignacio García, director de ASEDAS, lamenta que se hayan perdido "muchas horas para asegurar que no habrá problemas de abastecimiento", calificando el embolsamiento de camiones como "innecesario" en las primeras horas, cuando aún no había nevado.

Desde ASEDAS hacen un llamamiento a las autoridades para que se priorice la circulación de camiones con productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, piden a los ciudadanos que no hagan acopio innecesario de productos en sus hogares para evitar agravar la situación en la cadena de suministro.

Miles de kilómetros afectados por el temporal

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que la medida afecta a unos 3.000 kilómetros de autovías y carreteras. Según el último balance, hay 86 carreteras afectadas por nieve, 15 de ellas de la red principal. Se ha prohibido el acceso a camiones en vías clave como la A-6 entre Zamora y Lugo, la A-1 en Madrid y Burgos, y la A-52 en Zamora.

Mientras Mariano espera en un restaurante de carretera para cargar legumbres con destino a Valencia, denuncia que otros compañeros están en peores condiciones. "En Astorga hay un parking de invierno donde no tienen ni luz ni un servicio donde ir", explica. Una dura realidad para miles de profesionales que afrontan una espera que, según las previsiones, se alargará hasta el domingo.