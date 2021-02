Ana Beltrán, en TRECE: "De Génova 13 nos llevamos grandes momentos de los que jamás vamos a renunciar"

La vicesecretaria de organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha comentado este martes la noticia de la jornada. La formación de Pablo Casado ha anunciado, tras el Comité Nacional que celebrado en Madrid para analizar los resultados del 14-F, que su formación abandona su sede de la calle Génova 13 de la capital.

Una noticia que ha generado sorpresa tanto dentro como fuera de la formación por su gran trascendencia. Y es que este edificio ha visto nacer al Partido Popular y ha sido el principal escenario de todos los éxitos y fracasos de este partido político. Su anuncio, sin embargo, no es baladí. Y es que esta misma semana los juzgados están investigando las reformas llevadas a cabo durante los años 2007-2008.

El adiós del PP al edificio de Génova 13

Sobre esta decisión, Beltrán ha querido dejar claro que "se lleva madurando tiempo" aunque hoy haya sido el día en el que se ha anunciado. En este sentido, la presidenta del PP en Navarra ha explicado que esta noticia no tiene nada que ver con los resultados en Cataluña y ha explicado el legado que se llevan.

"El Partido Popular se traslada de ubicación, pero se lleva consigo todos sus grandes momentos históricos de los que jamás vamos a renunciar, sus grandes presidentes, millones de votantes, miles y miles de afiliados, alcaldes que tenemos… Ese es el gran bagaje del PP, nuestra historia, a la que no vamos a renunciar. Sí queremos renunciar a que se nos quiera unir con indeseables que haya habido que nada tenemos que ver con ellos", ha dicho sobre esta decisión Ana Beltrán.

EFE/ Fernando AlvaradoFernando Alvarado

En este sentido, la vicesecretaria de organización de los populares ha insistido en que la nueva dirección del Partido Popular quiere "romper con el mal pasado, pero engrandecer el buen pasado". Sin embargo, no ha resuelto una de las grandes incógnitas que implica esta decisión: dónde se situará la nueva sede. "No puedo responder, no está definida ni la fecha ni el lugar exacto de la nueva sede", ha dicho en este sentido. Algo que durante este martes han dicho otros destacados dirigentes de la formación.

Otras decisiones del Comité Nacional

El Comité Nacional de este martes, que concentrado a la cúpula del PP, también ha dejado otro titular. Tal y como ha dejado claro su presidente, Pablo Casado, la formación no quiere ser víctima de su pasado y por eso van a evitar responder a las informaciones que durante estos días se generen en los titulares.

"No vamos a pagar facturas de temas que no conocemos. No puede ser que nos peguemos todo el día hablando de un asunto que no nos concierne. Queremos comunicar a los españoles cuál es nuestro proyecto de futuro para España. Pero hablar de asuntos del pasado, no. Es una decisión sensata. No hablamos más de asuntos de Bárcenas ni del pasado", ha querido dejar claro Beltrán.

Este Comité Nacional, sin embargo, había sido reunido para analizar los malos resultados que ha obtenido Alejandro Fernández. La formación es el partido político con menos representación en el Parlament después de haber bajado de 4 a 3 sus diputados.

"Hemos hablado en este comité sobre los resultados de Cataluña y reafirmando el proyecto del PP, reformista, europeista. En Cataluña, hemos analizado las diferentes circunstancias que se han dado para este resultado malo para el PP, para España. Lo más preocupante de todo es la victoria del independentismo, que los socios de Sánchez se han hecho con el Gobierno en Cataluña. Se lo debemos a Sánchez que actúa como un trilero y se ha dedicado a reventar la campaña del PP con el tema Bárcenas y su declaración ante la Fiscalía. El objetivo de Sánchez es acabar con el centroderecha, por eso le dan tanta voz a Vox, su objetivo es hacer daño al Partido Popular. Por eso, borrón y cuenta nueva no solo con el pasado, sino con todo lo que le interesa a Sánchez", ha analizado la vicesecretaria de organización del PP.