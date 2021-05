Luis del Val: "Pedro Sánchez tiene razón, existe el afán de venganza y los deseos de revancha"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los 3.631.680 de catalanes no independentistas que van a sufrir las consecuencias del indulto a los secesionistas:













"Con ser grave pegarle un puñetazo al artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la Ley...

Con ser grave que, al razonado y argumentado informe del Tribunal Supremo,el Gobierno le conceda la misma importancia que al informe no solicitado del churrero más cercano a Moncloa, sobre el futuro de las naves espaciales...

Con ser grave que se le haga firmar al Rey de España un indulto con el que está tan en desacuerdo como la inmensa mayoría de los españoles, esa inmensa mayoría que, al ver y escuchar el discurso de Felipe VI en defensa de la Constitución, ante el intento de golpe de Estado, consideramos que se había ganado su puesto de trabajo...

Con ser grave que los intereses egoístas de un político por pagar las deudas de apoyo que le exigen sus socios, esa deuda tenga más consideración que el bienestar y la equidad de todo un país...

Con ser todo ello grave, muy grave, lo que me parece una atrocidad, lo que es llevar a cabo un acto monstruoso, que roza lo criminal, es despreciar a 3.631.680 ciudadanos de todas las edades, y dejarlos en el más oscuro desamparo, porque esos 3.631. 680 seres humanos son los españoles que viven en Cataluña y que están orgullosos de ser catalanes y españoles.

Y ya han sufrido mucho, porque tampoco otros gobiernos han mostrado entusiasmo por defender sus legítimos derechos. Pero, a partir de ahora, lo van a pasar mucho peor. Porque en algo tiene razón Pedro Sánchez, y es que existe el afán de venganza y los deseos de revancha. Existen.

Pero no en los pacíficos ciudadanos de La Rioja, o de Aragón. Donde existe es en el espíritu totalitario del secesionismo, que considera que no debe existir la libertad para quienes no piensan como ellos, y son ellos los que han roto la convivencia, los que han partido a las familias catalanas, los que han logrado que los hermanos dejen de hablarse.

Y, ahora, envalentonados, crecidos, comenzarán por la purga en los mozos de escuadra, aumentará el número de delatores, y el agobio, el acoso laboral a los funcionarios, la ignominia de la persecución escolar a los niños, el ataque al tendero sospechoso. Son 3.631.680 personas arrojadas al desamparo por los intereses de Pedro Sánchez".

