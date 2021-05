Felipe González asegura que no indultaría a los líderes del procés

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este miércoles que, en las condiciones actuales, él no indultaría a los líderes independentistas del procés. González se ha mostrado en contra de esos indultos en una entrevista en el programa "El Hormiguero", de Antena3, después de que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sugerido su posición favorable a ese indulto mientras que el Tribunal Supremo considera que es una "solución inaceptable".

"En estas condiciones yo no haría el indulto", ha recalcado González, quien ha recordado que Sánchez ha dicho que tomará su decisión en el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico. En ese contexto, ha subrayado que la Constitución no admite que alguien rompa unilateralmente las reglas del juego. Sí ha recordado que quien quiera modificarla tiene la vía para intentarlo legalmente.

A su juicio, el debate no es si los dirigentes independentistas se arrepienten o no, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente, tanto la Constitución como el Estatut. González ha rechazado que, en contra de los argumentos de los defensores del procés, se esté juzgando al independentismo porque, de ser cierto, no habría en este momento un Govern presidido por Pere Aragonés "y compuesto puramente por independentistas".

Además, ante la petición de los soberanistas de que haya una amnistía y se permita la autodeterminación, ha instado a dedicarse a gobernar a los catalanes, superar la fractura en la sociedad desde el respeto a la legalidad y reencontrarse con el resto de españoles. Lo fundamental, según ha recalcado, es la lealtad institucional, y cuando alguien es desleal ha dicho que no quiere que vaya a la cárcel, sino que no ocupe la responsabilidad que le permite ser desleal.

Para González, la deriva en Cataluña tuvo una última oportunidad de cortarse cuando el 6 y 7 de septiembre de 2018 el Parlament aprobó las denominadas leyes de desconexión, algo que ha explicado que ha comentado con el expresidente del Gobierno en esa fecha, Mariano Rajoy. "Era la última oportunidad de decir que la deslealtad a las reglas del juego se paga", ha añadido antes de considerar que se debía haber hecho política antes de ampararse en la justicia.

González ha reconocido que no habla con Pedro Sánchez desde que el actual líder del PSOE presentó en 2018 la moción de censura contra Rajoy. Ha negado que, en contra de las interpretaciones que se hicieron, se refiriera en un podcast a Sánchez cuando dijo que, en medio de la pandemia, "cuando todo está mal, aparece un tío que dice que todo está bien", y ha comentado que se refería al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Ante la pregunta de si se siente representado en el PSOE actual ha afirmado sentirse "huérfano" de representación pero no sólo por parte del PSOE, ya que busca y no encuentra en el Parlamento ningún discurso de algún dirigente político que pueda aplaudir.

Ha asegurado González que votó al candidato socialista Ángel Gabilondo en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, pero ha ironizado diciendo que fue a votar rápido por correo tras escuchar el debate entre los candidatos porque le asustó el nivel, fue "desestimulante" y podía llevarle a no votar por primera vez en unos comicios.