Luis del Val: “El lobo mata y destroza a unos 15.000 corderos cada año”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las consecuencias de la declaración del lobo como especie protegida.

Mientras en el nordeste están muy entretenidos en calcular cómo se reparten la merienda, los problemas cotidianos continúan estando entre nosotros. A veces, los políticos intervienen, y casi es peor, porque las cosas se embarullan más.

Recordarán que, no hace ni un par de semanas, la mirada periodística se enfocó hacia la España vacía, esos territorios como los de Soria y Teruel donde la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es menor que en Laponia, y hubo una gran unanimidad en asegurar que había que detener esa desertización y aplicar medidas que invirtieran la tendencia.

Gran entusiasmo. Grandes declaraciones de amor a los territorios rurales cada vez más vacíos de personas.

Bueno, pues llega la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y declara al lobo especie protegida, que es que va a llegar un momento en que hablas mal de lobo e igual te ponen una multa. Pero es que el lobo mata y destroza a unos 15.000 corderos cada año, y el ganadero corre con los gastos en una explotación donde, no pocas veces, las ganancias son tan magras que avecindan con las pérdidas.

El bienestar de los lobos es más importante que el de los corderos

Por si fuera poco, en ese ministerio han creado la dirección general de Bienestar Animal, al frente de la cual está don Sergio García Torres, persona muy sensible, que ve un cartel de toros y a lo peor hay que llamar una ambulancia, porque le ponen enfermo. Parece que en el bienestar animal no cuentan los 15.000 corderos que, cada año, mueren a dentelladas propinadas por los lobos, y el bienestar de los lobos es más importante que el de los corderos.

Este director general ha declarado que la leche de vaca no es necesaria, que se la robamos a otras especies, así que prepararemos los biberones con Coca-Cola cero, y desterraremos los quesos, ese terrible latrocinio que les hacemos a las vacas, Yo mismo, después del comentario, iba a tomarme un café con leche, pero igual hay inspectores de lobos y leche, y me ponen una sanción. Yo tengo miedo, pero a las Asociaciones de Agricultores, con lo del lobo y con lo de la leche, se les ha puesto mala. La leche me refiero.

TE INTERESA

Luis del Val: “El peronismo argentino y el secesionismo catalán son bastante parecidos”