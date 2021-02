ASAJA denuncia en COPE la prohibición de cazar lobos: "Es una maniobra política de la ministra Teresa Ribera"

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de la nueva prohibición de cazar lobos, pues la comisión de patrimonio natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado la inclusión del carnívoro en el listado de especies de protección especial. De este modo, el lobo dejará de ser una especie cinegética en todo el estado español.

Dujo ha criticado la medida porque los ganaderos de Castilla y León sufren a diario los ataques de lobos, en concreto, una media "de siete ataques al día con once animales muertos". "El lobo mata nuestra ganadería", ha dicho, para impotencia de los ganaderos, que se encuentran maniatados.

La normativa hasta ahora permitía la caza del lobo al norte del Duero, pero ahora ni al norte ni al sur del Duero se le podrá cazar. "No es lógico que ocho comunidades quieran mantener el estatus actual y otras ocho más el Ministerio quieran que el lobo no se cace, pero todos los ganaderos decimos que cómo es que, por ejemplo, Canarias, Baleares o Melilla voten a favor de que no se pueda cazar el lobo en Castilla y León. Es una maniobra política de la ministra Teresa Ribera para conseguir sacar esta votación a favor cuando muchos de los representantes que estaban allí no tienen el problema", ha explicado Donaciano Dujo.

ESCUCHA AQUÍ EL TESTIMONIO DE LOS GANADEROS

Lo cierto es que esta propuesta había sido presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el acuerdo ha sido aprobado por un estrechísimo margen (9 votos a favor, 8 en contra y tres representantes no votaron). Además del Gobierno y las comunidades autónomas, en este organismo están representadas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Votaron en contra Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, Madrid, Región de Murcia y País Vasco. El voto de Cataluña, a favor de una protección, ha sido uno de los factores que ha inclinado la balanza en la votación, que fue muy reñida tras un amplio y duro debate, con posiciones y argumentos defendidos por los dos bandos en liza.

"Tan de moda como está la España vaciada, medidas como esta lo que hacen es perjudicar más al sector rural, al sector ganadero", ha dicho Dujo, que ha emplazado al presidente Sánchez y al PSOE a no hacer efectivo este acuerdo para que prevalezca "la razón y el sentido común".