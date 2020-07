Del Val: “El espectáculo, en Moncloa, del señor Iglesias Turrión fue obsceno”

Lo ocurrido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros con el Vicepresidente segundo es objeto de la imagen del día en "Herrera en COPE" de Luis del Val:

"Un profesor universitario, como Pablo Iglesias, si además pertenece a la rama de Letras, debe ser cuidadoso con el lenguaje, porque de no hacerlo puede ser tomado por torpe, indocto, descuidado o ignorante, adjetivos que podrían ser insultos, si no se correspondieran con la verdad de los hechos.Naturalizar el insulto, como ha dicho don Pablo Iglesias es una tarea imposible, porque el verbo naturalizar significa, según el DRAE “admitir en un país, como si de él fuera natural, a una persona extranjera, concediéndole los derechos e imponiéndole los deberes de los ciudadanos de este país”. Por ejemplo, Echenique, está naturalizado como español, pero Echenique no es un insulto, aunque él insulte bastante.

En ninguna democracia avanzada, como señaló el señor Iglesias Turrión, el insulto está normalizado. Lo que sucede es que si el insulto tiene intención de difamar o causar daño a la dignidad de la persona se convierte en injuria, y eso está penado en los casos leves, con multa de 3 a 7 meses, y en los casos graves, de 6 a 14 meses.

Cuando los despreciables plumillas de la cloaca decimos que el señor Iglesias Turrión le mintió al juez en sede judicial, no le estamos injuriando. Y si aludimos a que su señor padre perteneció a una organización terrorista, que justificaba la violencia para lograr sus fines, ni injuriamos a su señor padre, ni al hijo porque son hechos constatados y confesados. Y, cuando los insultados e injuriados por usted, los de la cloaca, decimos que usted desprecia a los ancianos no hacemos sino volver a ver y escuchar los vídeos donde dice que, habiendo personas de treinta y cuarenta años, los viejos lo que deben hacer es irse a la mierda, palabra de Iglesias Turrión.

Si al espectáculo de ayer en la sede de la presidencia del Gobierno -y sé muy bien el significado del término espectáculo- si el espectáculo, repito, que ayer protagonizó, en Moncloa, el señor Iglesias Turrión, lo calificamos de obsceno, no le estamos insultando porque aquello fue torpe, impúdico y ofensivo al pudor. Es torpe utilizar la rueda de Prensa del Consejo de Ministro para emplearlo en una defensa individual sobre un hecho acaecido, cuando no era vicepresidente del Gobierno. Es impúdico intentar esconder su mentira flagrante con trapacerías boquirrotas y ofende al pudor, a la cortesía y a la buena educación, tener a tres ministros de testigos mudos y asombrados de la obscenidad. Quizás el ministro Ábalos, que mintió cuatro veces, cuatro, en su visita nocturna a Barajas, experimentaría el compañerismo de estar con un colega de embustes, pero la ministra portavoz es una mentirosa más elegante, quiero decir que le llama borrador no confirmado a un informe gubernamental que no le gusta al Gobierno, que es algo así como llamar al vecino del tercero, cuya mujer se entiende con el vecino del cuarto, y todos lo saben, borrador de cornudo no confirmado.

Me imaginaba a un general, acompañado de sus mandos, todos de uniforme, en la sede del Estado Mayor, defendiéndose de una mentira suya efectuada en sede judicial, y que usó para ascender al generalato. Eso nunca ha ocurrido, ni la dignidad de la institución lo consentiría. Se consiente en Moncloa, dondeel presidente Sánchez es cómplice y protagonista de que la mentira sea algo cotidiano. Y eso es antinatural en una democracia".

