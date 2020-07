El digital de Dina Bousselham acusa a los medios de pertenecer "al poder económico" y se le vuelve en contra

El actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a la sazón líder de Podemos, ha mostrado desde siempre una clara obsesión con los medios de comunicación, así como por controlar los de carácter público y cerrar los privados. De hecho, éste, tomando como referencia lo que han hecho en Ecuador, Argentina y Venezuela, recordemos que en este último país hay una dictadura desde hace décadas, ha llegado a señalar que “si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente”.

El líder de Podemos, además, iba más allá y explicaba que los medios debían estar “controlados por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la de la voluntad popular”.

Desde haces semanas, Podemos y sus principales dirigentes, entre ellos su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, están en el ojo del huracán por el señalamiento que vienen haciendo de medios de comunicación y periodistas concretos, debido a las informaciones que estos ofrecen y que ellos consideran que no son su verdad o que les perjudican.

Entre ellos, estos ataques se han centrado en los últimos días en la figura del periodista Vicente Vallés, director y presentador de los informativos nocturnos de Antena 3. Un señalamiento que se la ha vuelto por completo en contra a la formación morada, pues han sido numerosos los compañeros y medios que han salido en defensa de Vallés y de la libertad de prensa.

Precisamente en relación con la libertad de prensa, el digital ‘La última hora’, que es el medio oficial de podemos, ha publicado un vídeo donde intenta explicar “quienes son los amos de los periodistas que nos informan”. Dicho vídeo comienza diciendo que “estoy a favor de la libertad de prensa” aunque, a renglón seguido, no duda en señalar que “los medios tradicionales de este país están prácticamente todos en manos del sector financiero. En los consejos de administración de todos los grandes medios se sientan consejeros de la banca”.

Acusa al poder económico de que “ha metido la zarpa en la información para que las noticias nos lleguen pasadas por sus filtros” y señala que “saber quién es el amo del medio que nos trasmite la información es tan importante como la información en sí. Es la única manera de saber con qué intención nos están contando algo y que intereses hay detrás”.

Y claro, estas afirmaciones se le han vuelto por completo en contra, pues son muchos los que están comentando esta publicación de LUH, a los que no les cuadra que se esté criticando una supuesta falta de libertad de prensa en los medios de nuestro país, acusando a casi la totalidad de medios de comunicación españoles de estar al servicio de los sectores financieros, y que esto se haga desde un supuesto medio de comunicación presuntamente “independiente” que ha sido creado desde Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias, y al frente del cual han puesto a su ex asesora Dina Bousselham, la cual pasó directamente de militar en Podemos a dirigir este diario.

