Vicente Vallés responde a Pablo Iglesias desenmascarándole: "Considera que hay que naturalizar los insultos"

No cesa el cruce de declaraciones entre los miembros de la cúpula de Unidas Podemos y varios periodistas con motivo de los ataques a Vicente Vallés.

La polémica se desataba a lo largo del último fin de semana, pero ahora en la semana laboral, Vallés puede responder a su manera cada noche en el informativo que presenta.

Así se ha dado la circunstancia de que Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos ha comparecido en rueda de prensa, y entre los temas sobre los que se le ha preguntado no ha faltado la polémica con el periodista de Antena 3. Iglesias ha defendido que en una democracia quien posee un puesto de responsabilidad en un medio de comunicación está expuesto a las críticas y es algo que hay que naturalizar. También ha denunciado algunos de los insultos que ha tenido que aguantar Vallés a lo largo de los últimos días por parte de simpatizantes de Unidas Podemos: "Respecto a Vicente Valles le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y no me gustan".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa este martes

Vallés responde a Pablo Iglesias: "Considera que hay que naturalizar los insultos"

En 'Antena 3 Noticias' se han hecho eco de la rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Valles ha explicaba como Iglesias se ha defendido en torno a las acusaciones sobre el 'caso Dina'. El líder de Podemos ha aclarado que "los hechos contrastados que no admiten discusión" son que robaron el móvil en 2015 y que la copia de ese contenido apareció en el ordenador del Comisario Villarejo en 2017 y de ahí pasó a algunas redacciones. "Es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación para evitar que entráramos en el Gobierno", admite Iglesias, mientras que Vallés volvía a remarcar que todas estas declaraciones las "hacía desde Moncloa", volviendo a tirar por tierra la teoría de 'las cloacas del Estado'.

Tras la defensa de Pablo Iglesias, Vallés atizaba relatando otros hechos que había obviado el líder de Podemos en sus declaraciones: "Hay otros hechos igualmente contrastados como que la tarjeta del móvil de Dina llegó a manos de Pablo Iglesias, accedió al contenido de esa tarjeta y se la quedó durante meses sin consultar esa decisión con la propietaria según ha declarado el propio vicepresidente".

Sobre los insultos y los ataques que están recibiendo varios periodistas por parte de miembros de Unidas Podemos, y que se personifican en la figura de Vallés, el periodista contaba que Iglesias "sostiene que los señalamientos no los hacen ellos sino la derecha, y considera que hay que naturalizar los insultos", decía para dar paso a las declaraciones de Iglesias justificando los insultos como algo democrático.

"Como han oído, el vicepresidente considera que en una democracia avanzada hay que naturalizar, no solo la crítica, sino también los insultos. De hecho, Pablo Iglesias ha citado textualmente algunos de los insultos que ha encontrado en las redes sociales dirigidos a periodistas. Dice que no le gustan", seguía comentado Vallés, que se dejaba para el final esa forma de contar las noticias con la que le recuerda a Iglesias que a pesar de su campaña de las 'cloacas del Estado' y de quienes les quieren fuera del Gobierno, que todas estas acusaciones las hacen desde el propio poder: "Ha hecho esa cita textual de insultos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, rodeado de tres ministros socialistas, entre ellos la portavoz y el secretario de Organización del PSOE, y todo ello en Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno", finalizaba.

