La advertencia de Herrera a Iglesias tras justificar los ataques a periodistas: "Te lo voy a explicar"

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este miércoles analizando la situación de los brotes que se encuentran activos en nuestro país, prestando mucha atención al de Lérida: "Lérida sigue siendo el centro de atención por culpa del coronavirus. Es el rebrote que más preocupa porque se han detectado más de 140 personas. El origen es muy difícil de rastrear con este volumen, pero existen estudios que dicen que el 97% de los ciudadanos de Lérida son propensos a pasar la enfermedad. Se están pidiendo sanitarios voluntarios que vayan para allá porque hay miedo a una nueva saturación".

El comunicador también ha comentado las palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, sobre las medidas que el Gobierno de la Generalitat debería tomar para controlar el brote: "La Generalitat ha dicho que Simón no puede decir que llegan tarde, que suena a cómico. Porque una cosa que han demostrado los 'Simones' es que han llegado tarde. También hay otros rebrotes en Galicia y Badajoz. En esto estamos pero también hay otras cosas para entretenernos".

El análisis de Herrera sobre las palabras de Iglesias

En clave política, Herrera ha analizado las palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, justificando los ataques a periodistas: "Ayer desde la sala de la Portavocía de Moncloa. Atención, no desde el Parlamento. Pablo Iglesias, al que me resisto por ahora a calificar, pide naturalizar el insulto contra los periodistas. Dice que es legítimo insultarnos en democracia. Estos que tiene un ejército de Trolls en redes sociales ejerciendo el fascismo a su manera quieren dar lecciones. Lo que hizo ayer Iglesias desde el atril de Moncloa es una forma de fascismo, queriendo defenderse otra vez de su papel en el caso Dina".

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha querido señalar que existen límites de los que no se puede pasar: "Desde que han entrado en juego los voceros de toda esta basura estamos asistiendo a este tipo de insultos. Valorar sí que se puede, intimidar no. Ayer vimos esta escena con la presencia de otros miembros del Gobierno que estaban callados como puertas".

El aviso de Herrera a Iglesias

Por último, Herrera ha lanzado este mensaje a Iglesias para empiece a saber cuál son los fundamentos que rigen la democracia y también la actividad periodística: "A ver si esta mañana tengo tiempo, y puedo explicarte los fundamentos elementales de la democracia y de la libertad de expresión. Debes saber que dentro de cuatro años puede que no estés allí, pero nosotros sí seguiremos aquí. No te preocupes de que te lo explicaré hasta con dibujos porque me das tanta pereza".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa este martes

