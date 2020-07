Expósito define a Iglesias: "Hundido en las miserias machistas de su propia bragueta"

Ángel Expósito ha dedicado buena parte de su monólogo inicial de ‘La Linterna’ de este martes a uno de sus personajes recurrentes: PabloIglesias, que “nunca defrauda”. En palabras del comunicador, el vicepresidente segundo del Gobierno “ha pasado de ser el salvador chavista de la patria a un personaje de sainete rodeado de concubinas”. “Tanta parafernalia de líder revolucionario para acabar como una caricatura de un Casanova cutre. Eso sí, con casoplón en Galapagar”, ha añadido como introducción.

Iglesias, su "pose perdonavidas" y sus declaraciones de este martes

Hoy ha habido Consejo de Ministros. Y, por tanto, comparecencia de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Acompañada en esta ocasión por José Luis Ábalos, ministro de Transportes, e Iglesias, en el disparadero mediático por el caso Dina. “Resumen de la foto del día: Pablo recostado sobre su hombro izquierdo, mirando a su derecha, con esa típica pose perdonavidas con la que avisa que debes mirar al líquido de frenos, y en un segundo plano… Ábalos”, ha expuesto en primer lugar Expósito.

Para preguntarse después: “¿Qué pensará Ábalos, y Margarita Robles, y Nadia Calviño, de su superior en el organigrama, el vicepresidente Iglesias?”. Tocaba escuchar “al genio” Iglesias. “Hay que naturalizar que, en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública… pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales”, ha declarado el vicepresidente.

“¿Sí? ¿Seguro? Hay que tener jeta para decir eso con tu casoplón rodeado de guardias civiles, con tus desplazamientos blindados y escoltados por policías (a tu servicio, por supuesto). Los mismos policías y los mismos guardias civiles a los que te emocionaba ver pateados. O directamente llamabas ‘fascistas”, le ha respondido Expósito.

El problema no es Iglesias

“El problema no es él. No. Ni un periodista, ni ellas, o todos los periodistas libres que quedamos. El problema no es ni Eduardo ni Vicente ni Carlos ni Bieito. No, hombre, no, para nada. El problema no son los periodistas con nombres propios. El problema no soy yo. El problema es muchísimo más complejo. El problema de verdad es que ni a ellas o a todos los periodistas libres que aún quedamos nos han puesto aquí, por así decirlo, por la cara. Como le han puesto a él”, ha considerado también el presentador de ‘La Linterna’.

Para sentenciar, con ‘dardo’ incluido para Pedro Sánchez: “El drama es que esta España nuestra tiene un Gobierno presidido por un señor que se fuma un puro en el funeral por las víctimas (porque ni va), que miente sobre los muertos y que se frota las manos encantado con un vicepresidente débil, insoportablemente cursi y, además, hundido en las miserias machistas de su propia bragueta. El problema no es Pablo Iglesias. El problema es quién le ha puesto ahí”.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Yolanda Gómez ponen su firma En Femenino Singular. La información confidencial lleva el nombre de Antonio Arraez, Carmen Torres, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja. Y el Tiempo de Análisis cuenta con la firma de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Fernando Jáuregui, Paco Robles y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero es el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Además, La Linterna y Ángel Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos Estados. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo.

En La Linterna tratamos de explicarte cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la Educación es cosa de los profesores Fernando Vílches y Carmen Guaita, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, los estrenos de cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA LA LINTERNA EN DIRECTO]