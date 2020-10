Del Val: "Viene la segunda película titulada “Comité de Expertos Invisibles Dos”"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el comité de expertos que nadie ha visto:

"Don Fernando Simón progresa adecuadamente y ya miente con parecido desparpajo al de su jefe. La última del presidente del Gobierno, ante la presencia de doña Ursula, presidenta de la Comisión Europea, fue desdecirse y no, no será el dinero a fondo perdido el que se empleará primero, sino el de los préstamos, tal como nos ocultó y mintió. Una cosa es mentir a los españoles y, otra, a la Unión Europa, que no suele poseer nuestra paciencia o nuestra mansedumbre.

"Comité de Expertos Invisibles Dos"

Pues bien, don Fernando Simón va adquiriendo parecida desfachatez a la de su señorito y, ayer, no quiso citar ningún nombre de los expertos, porque son muchos. ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? se preguntó Jardiel Poncela en una de sus novelas. ¿Serán más de once mil? ¿0, como los hijos de San Luis, serán cien mil? ¿O no habrá nadie? Porque la vez anterior, cuando el mentiroso de don Fernando adujo que no daba nombres de los expertos para que nadie les molestara, resultó que no eran ni cien mil, ni mil, ni cien, ni diez, ni uno, porque ni había comité, ni había expertos. Bueno, pues ahora viene la segunda película, titulada “Comité de Expertos Invisibles Dos”, cuyo argumento ya conocemos, y que dictamina que estemos seis meses confinados. ¿Y por qué no seis años? Así podríamos reelegir a Pedro Sánchez en unas generales en el año 2023 para que siguiera gobernando. Claro que, con la distancia, las mascarillas, etcétera, esas elecciones en estado de alarma durarían dos o tres días, no podrían celebrarse en un festivo, pero dará lo mismo, porque para entonces serán pocos los que tengan un puesto de trabajo.

A Pedro Sánchez le gusta más el estado de alarma que a un tonto contemporáneo un móvil con pasatiempos, a la vez que le repugna ir al Congreso a pedir permiso para propagar el estado autoritario, qué manera de perder el tiempo. Y ya solo faltó la lección de cateto catalán de Pere Aragonés, que estando a rolex, empezó a hablar de las setas de su referéndum, con lo que doña Ursula, cuando terminó la conferencia, debió pensar que los franceses tenían razón y que África empieza en los Pirineos. Pido excusas a los africanos, antes de que los tontos contemporáneos de guardia me acusen de racismo".

