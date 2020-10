Herrera: "Sánchez quiere la alarma para que su Gobierno incompetente y mentiroso pueda saltarse el Parlamento"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal va eso? Esmartes, es 27 de octubre del 2020, otra noche de toque de queda. Al Gobierno saben ustedes que no le gusta que se le llame toque de queda. Quieren que se le llamen restricción nocturna de movilidad o algo así. Ya saben ustedes que estos son los reyes del eufemismo, que es llamar a las cosas con otro nombre para que parezcan otra cosa, pero bueno, es un toque de queda y le seguiremos llamando toque de queda.

¿La pandemia qué nos da? Nos sigue dando datos preocupantes. Este pasado fin de semana se registraron 279 muertos, 279 ataúdes. Y hay ocho comunidades que superan el 25% de ocupación de UCI, tres de ellas están por encima del 40 y si sigue esta progresión, a mediados de noviembre los sistemas sanitarios de algunos puntos de España podrían colapsar. Vamos a ver si estas medisas consiguen revertir la curva, cambiar la tendencia. Esperemos que sea así.

¿Cómo será la cosa para que Fernando Simón diga que esto ya es preocupante? El mismo Simón que dijo hace poco que la cosa estaba controlándose y que, además, estaba bajando claramente la incidencia. Eso lo dijo hace diez días. Y ahora cuando se le recuerda dice que es que la prensa se empeña en matar al mensajero. Vamos a ver, el problema no ha sido que nos enfademos porque dice que la cosa se está poniendo mal. Aquí el problema es que algunos supuestos expertos que dicen haber por ahí, os habéis conformado con hacer de notarios de la pandemia, empezando por ti, Simón. Y a quienes se ponen ahí delante hay que exigirles algo más que leer los datos. Hoy han subido los contagios, pues hoy han bajado. No, se os exige que interpretéis los datos y, si es posible, que acertéis de vez en cuando los pronósticos.

Y luego, lo del pitorreo, el faltar al respeto a la población con los comités fantasmas, con las demás intervenciones. Ayer le preguntaron a Simón por la lista de expertos que ha decidido que esto se arregla no con un confinamiento de dos semanas, con un toque de queda de seis meses, no de cuatro o de siete, sino de seis. Y contestó esto.

JuanJo Martín

LOS EXPERTOS DEL GOBIERNO, UNA INCÓGNITA

Mira, vete a montar en globo o vete a hacer fotos con la moto. Vamos a ver, esto de los supuestos expertos que igual lo saca este Simón como ayer los sacaba la ministra de Admisnitración Territorial para responder a lo oferta del PP de que el estado de alarma dure dos meses en lugar de seis con reivindicaciones cada quince días. Bueno, esto de los expertos, estos supuestos expertos en los que se siguen escudando todos estos, al parecer son los que han considerado que el estado de alarma debe durar seis meses. Bueno, vamos a ver, si hay señoras y señores que consideran que para vencer al virus hay que suspender derechos fundamentales seis meses y dejar a un Gobierno como este, además, con manos libres para hacer lo que le apetezca, quiero saber quiénes son. Es que lo quiero todo: quiero el nombre, los apellidos, el carnet de identidad, a qué se dedican los domingos y cómo se llaman sus cónyuges. Señoras y señores que supuestamente le han dicho al Gobierno “o usted impone un estado de alarma de seis meses o esto no lo salva ni Dios. Meta a la gente en casa”.

Oiga, dígame quiénes son porque vivimos en una auténtica deriva totalitaria. Un Gobierno como el de Sánchez seis meses saltándose todos los controles, aunque sea para tener que renovar cada quince días, es un insulto a lo excepcional. Y esta es una medida excepcional, le corresponde un control excepcional. Lo demás es un secuestro de la democracia. ¿Hace algo mejorar la eficacia sanitaria el Gobierno? ¿Hace algo porque haya más material constantemente? ¿Hace algo el Ministerio de Sanidad? ¿O la excepcionalidad de cada una de las medidas terapéuticas que deben aplicarse o solamente quiere un estado de alarma para que un Gobierno incompetente y mentiroso pueda saltarse literalmente al Parlamento?

LA APISONADORA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO

Miren, después de cómo aprovechó el estado de alarma este Gobierno, el anterior, que duró tres meses; después de que pusiera en marcha la apisonadora que conjuntamente forman Pablo Iglesias, Pedro Sánchez e independentistas, separatistas, bilduetarras y...; después de que hayan colonizado el Estado, que hayan hecho suya la Fiscalía General, el CIS, RTVE; después de que hayan acabado con el portal de transparencia y otras cosas, ahora quieren acabar con el control parlamentario para colar de matute todo lo que quieran, es decir, transformar al Ejecutivo, que es el Gobierno el que ejecuta, en Legislativo, quien legisla, que es la mayoría parlamentaria a propuesta los gobiernos que ejecutan.

No, ahora directamente con sesis meses de estado de alarma yo legislo lo que me parece bien. Los indultos los doy con el grifo abierto y los presupuestos serán lo que yo quiera. Y como eso, oiga, lo que pasó en el anterior estado de alarma. No hay precepto legal que permita a Pedro Sánchez imponer un estado de alarma tanto tiempo. Y no solo sin fiscalización. O no nos acordamos de lo que nos engiñó el pasado estado de alarma: una ley sectaria de educación, Pablito Iglesias en el CNI, el portal de la transparencia por ahí te lo puedes meter. Claro, en estas condiciones solo podría llamarle la atención el Tribunal Constitucional, pero el Constitucional tiene sus tiempos, con lo cual este Sánchez puede confirmarse como un fraude de ley. Seis meses de un Gobierno solo respondiendo ante sí mismo sin ningún control parlamentario. El despotismo sanchista es la felicidad completa. Para qué queremos más.

EL RIDÍCULO DE ERC ANTE VON DER LEYEN

Y luego, ayer había conferencia de presidentes con Sánchez y con la invitación de la señora Von der Leyen que, como saben ustedes, es la presidenta de la Comisión Europea. Y el presidente en funciones, el encargado del Gobierno catalán, que se llama Pere Aragonès, comenzó en inglés dando un mitin acerca de la necesida de la autodeterminación, del referéndum de Cataluña, para después ya pasar en castellano a pedir dinero ante la perplejidad, me imagino, de la señora Von der Leyen, que debía decir “están locos estos romanos, pero este qué clase de país es”. Ahora, yo me imagino que de lo que haya por ahí por Europa alguna que otra habrá tenido que torear sorprendiéndose debidamente de lo que se encontraba, pero vean ustedes ayer qué numerito que le dedicó este señor a la señora Von der Leyen.

Y como no hay proyecto importante sin sus dosis de sainete interno, ya sabemos a través de la Secretaria de Estado de Comunicación que los Presupuestos progresistas y de país están preparados con la inclusión del control del precio de los alquileres en determinadas zonas de determinadas ciudades. Es un asunto de gran calado. La experiencia demuestra que todo lo que sea decirle al propietario de un piso tú vas a arriesgar al alquilar tu propiedad, pero al precio que yo te diga, significa menos pisos en alquiler y subida de precios. Eso también es otro de los grandes aciertos que nos esperan.