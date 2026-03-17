"A mi padre le han suspendido una operación de prótesis dos veces porque nos dijeron que ese día había huelga, así llevamos un año esperando"

Marta explica que a su padre le cancelaron dos citas para una operación de prótesis por dos huelgas de médicos

La huelga de médicos que recorre España esta semana tiene historias detrás como la del padre de Marta. Este lunes, por segunda vez, vio cómo el hospital cancelaba su operación de prótesis de rodilla debido a los paros. Su hija, bajo el nombre ficticio de Marta, ha relatado la situación en el programa 'Herrera en COPE', con Jorge Bustos, explicando que su padre llegó a ingresar en el hospital solo para ser enviado de vuelta a casa.

La primera cancelación ocurrió en diciembre, también por una huelga. "Mi padre lleva un año esperando una operación de prótesis", ha explicado Marta, que en enero presentó una queja formal en el hospital. Mientras tanto, su padre sobrelleva el dolor con tres calmantes diarios y una cojera que ya le está afectando a la cadera, sin que les ofrezcan una nueva fecha para la intervención: "Ponga usted una queja y ya os notificarán".

Esperar también es dolor, dolor de las familias, dolor de mi padre, de tener que esperar un año" Marta

Apoyo a los médicos, crítica a la gestión

A pesar de la "desesperación", Marta ha querido dejar claro su apoyo a los facultativos. "Entendemos que los médicos necesitan negociar, pedir por sus derechos", ha afirmado, señalando que la responsabilidad recae en el Gobierno: "Gobernar significa que hay que anticiparse, planificar y garantizar que la salud de las personas no depende de conflictos mal gestionados".

Escúchalo en Podcast Dora Bejarano, pediatra en huelga La entrevista de las 9H Escuchar

El de Marta no es un caso aislado. La huelga de mediados de febrero provocó la cancelación de al menos 360.000 consultas, pruebas y operaciones. Los médicos reclaman un estatuto marco propio que reconozca las singularidades de su profesión, como las guardias de 24 horas, y les otorgue un marco de negociación independiente al del resto del personal sanitario.

"No somos responsables de las listas de espera"

Desde un centro de salud, la pediatra Dora Bejarano, en huelga, ha explicado en COPE a la periodista Pilar Cisneros que atienden todo lo "no demorable" gracias a los servicios mínimos, que considera "abusivos". La doctora ha asegurado que, aunque una prótesis de rodilla puede esperar, "de las listas de espera no somos responsables los médicos". "Los médicos ya hemos despertado, ya no se puede seguir así", ha advertido.

SIMEBAL Sala de espera vacía por la huelga

Los sindicatos convocantes acusan a la ministra de Sanidad de no reunirse con el comité de huelga para llegar a un acuerdo. Si no hay avances, los paros podrían repetirse una semana al mes hasta junio, sumando más presión a un sistema sanitario ya tensionado y a pacientes como el padre de Marta, que siguen esperando una solución.