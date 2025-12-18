María Caballero, senadora de UPN: "Cerdán lo sabe todo sobre la ascensión de Sánchez y la financiación del partido"

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido en la comisión de investigación del Senado presentándose como una víctima de un complot de la UCO, la justicia y el PP. En una entrevista en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, la senadora de UPN, María Caballero, ha analizado una comparecencia en la que Cerdán negó todas las acusaciones, pero lanzó advertencias a su propio partido.

Santos Cerdán niega tener relación con Servinabar y asegura estar perseguido

La soledad del número tres del PSOE

Caballero ha destacado la palpable soledad de Cerdán durante su intervención, en contraste con el arropo que recibió de sus compañeros socialistas en abril, antes de que saliera el informe de la UCO en junio. La senadora navarra provocó que el propio Cerdán verbalizara su situación con una frase que sonó a aviso: "Mejor solo que mal acompañado", en referencia a quienes ahora le han dejado solo.

Un ataque "infame" a la senadora de UPN

El momento más tenso llegó cuando Cerdán le preguntó a Caballero, hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA, si "se alegraba del fin de ETA". La senadora, que calificó el comentario de "infame" y "miserable", considera que el exdirigente socialista "cruzó todas las líneas rojas" para pactar con Bildu con el fin de "gobernar a toda costa y seguir enriqueciéndose" personalmente.

Negar la mayor ante las evidencias

Durante la comisión, Cerdán siguió la estrategia de negarlo todo, incluida su vinculación con la empresa Servinabar, que la investigación considera una tapadera para las mordidas. Pese a que un documento de la UCO lo señala como copropietario, afirmó "rotundamente que no tiene nada que ver", incluso después de que Caballero le recordara que "casualmente ha trabajado toda tu familia" en dicha empresa.

COPE Fragmento del contrato de Servinabar

Para la senadora de UPN, Cerdán "sabe mucho, lo sabe todo" sobre la ascensión de Pedro Sánchez y la financiación del partido. Considera que su advertencia fue una reacción al más mínimo reproche por parte de sus compañeros socialistas, con quienes mantenía una estrecha relación personal junto a José Luis Ábalos y el propio presidente del Gobierno.