Santos Cerdán desafía al PSOE en su comparecencia en el Senado: la reflexión de José Antonio Zarzalejos

En su sección 'Sexto sentido' en el programa 'Herrera en COPE', el periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la "significativa y muy preocupante" comparecencia de Santos Cerdán en el Senado. Zarzalejos ha descrito una "actitud desafiante y desinhibida" y poco coherente, que combina momentos de locuacidad con silencios. Según el analista, "no contestar a las cuestiones más obvias para aclarar su conducta tiene una interpretación negativa", que fue precisamente la que dejó el exdirigente socialista.

"Golpe judicial al Estado de derecho"

Uno de los puntos más graves de la intervención de Cerdán, según ha explicado Zarzalejos a Carlos Herrera, fue su acusación directa de un "golpe judicial al Estado de Derecho". El que fuera muñidor de las políticas de Sánchez también hizo referencia al "estado profundo", un "argumentario propio de los conspiranoicos", y atacó a la UCO de la Guardia Civil y al propio Senado. Para Zarzalejos, esta actitud permite suponer que "está en disposición de tirar de la manta" y que "su ruptura con el PSOE parece irreversible".

La "descomposición" del PSOE

El periodista ha calificado de "errático" el comportamiento de los senadores socialistas, que primero "hicieron el vacío a Cerdán" y después evitaron interrogarle. Esta situación, en palabras de Zarzalejos, convirtió la comisión de investigación en "un episodio tan deprimente como elocuente del proceso de descomposición interno en el PSOE". Además, ha destacado la "baja calidad personal" del ex secretario de Organización socialista.

La financiación del PSOE, bajo secreto

Zarzalejos ha puesto el foco en la nueva derivada judicial que afronta el sanchismo: una investigación sobre la financiación del PSOE. Un juez ha declarado secreta la pieza durante un mes al calificar la causa de "grave". La información, remitida por Ferraz, está relacionada con pagos en efectivo desde 2017 a 2025 y deberá ser analizada por la UCO. Tras la pericia, ha señalado Zarzalejos, solo hay dos salidas: "indicios de financiación irregular y proceso penal o archivo". En esta disyuntiva, concluye el periodista, "Pedro Sánchez podría estar jugándose ya definitivamente la legislatura".