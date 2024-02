¿Debe cobrar el Ayuntamiento de Sevilla por entrar a la Plaza de España? Carlos Herrera lo tiene claro

Este domingo, Sevilla se situaba en el foco de la noticia por la idea de su alcalde de cobrar por entrar a la Plaza de España. Un tema que se colaba a primera hora de la mañana en 'Herrera en COPE' y sobre el que Carlos Herrera se ha mojado abiertamente. Escucha su opinión en el siguiente audio.

"Ha hecho mucho ruido con la idea del alcalde de Sevilla de cobrar por entrar a la Plaza de España. Sería gratis para los sevillanos, pero los demás tendríamos que pagar", comenzaba diciendo María José Navarro en su sección 'Fruta Pelada'.

Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y constituye uno de los principales reclamos turísticos de la capital andaluza.

Según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, gracias al cobro de la entrada se podrá mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas, así como tener un taller de restauración para el mantenimiento de la Plaza de España.





La posibilidad de cobrar por acceder a esta plaza ha generado un enorme debate en la calle entre quienes están a favor de la medida y aquellos que lo ven completamente innecesario.

Tras escuchar opiniones diversas, María José Navarro ha querido saber qué le parece la medida a Carlos Herreray el comunicador ha contestado sin tapujos.

La opinión de Carlos Herrera sobre cobrar entrada en la Plaza de España

"A mi bien, no es el primer caso ni el único ejemplo en Sevilla", ha afirmado, dejando claro que está a favor de la medida que se pretende poner en marcha. Recordaba entonces que en las setas, que Herrera califica de "horrorosas" se cobra por la entrada, la igual que ocurre con El Salvador o la Catedral de la ciudad, entre otros monumentos.

En el caso concreto de la Plaza de España, el comunicador asegura que "hay que mantenerla sobre todo del vandalismo de los propios sevillanos". "Ahí queda", concluía la colaboradora de 'Herrera en COPE'.

La experiencia de Carlos Herrera en un bar de Sevilla

Como buen español, Carlos Herrera visita a menudo bares y restaurantes de confianza cerca de su casa, en Sevilla. Hace ya varios años, fue a tomar café un día cualquiera al Bar Duque, ubicado en la capital andaluza, y vivió una anécdota que sigue recordando a día de hoy.





Era en la sección de 'Los de Bilbao' en la que el comunicador sacaba a la luz dicho momento. Alberto Herrera le pedía a su padre que contara cómo recuerda los nombres de la gente que le saluda, que es mucha, por lo que no resulta nada fácil retener tantas caras y mucho menos asociarlas a los nombres correspondientes.

"A mi me descompone el que viene y te dice ¿a que no te acuerdas de mí?", comentando el comunicador, dejando notar su rechazo a esta pregunta. Él mismo asegura que, la "tentación inmediata" es contestar que no, pero lo que acostumbra a hacer es pedir que le "refresquen" la memoria.





En este punto, Carlos Herrera recordaba una anécdota que vivió hace años en esta línea y que le recordaron tiempo después. "Una vez que me dijo eso uno era porque me había dejado el sillín libre en el Bar Duque cuando yo entraba a tomar café y él salía".

10 años después de esto, se volvió a cruzar con esta persona por la calle y le preguntó si no se acordaba de ella. "Soy el que te dejé el sillín en el bar Duque", le dijo a Carlos Herrera, que como era de esperar, no se acordaba de él. "Muy bueno tiene que estar el café para que te acuerdes", añadía uno de los colaboradores del programa.

Y es que más de una década después de dicha anécdota, el comunicador había olvidado la cara de esta persona, ya que para él fue un gesto cotidiano sin mayor importancia.